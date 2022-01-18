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Максим Егоров проведет с жителями «Прямую линию»
Сегодня, 14:18
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15 февраля врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров проведет «Прямую линию» с жителями региона. Интересующие граждан вопросы они могут направлять, в том числе:
- по телефону горячей линии — 8-800-101-86-43 (по будням с 8:30 до 17:30, в выходные с 10:00 до 16:00, звонок бесплатный);
- в официальной группе администрации Тамбовской области во «ВКонтакте»
«Все поступившие вопросы и предложения передадут лично для рассмотрения» — заявил руководитель региона Максим Егоров.
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