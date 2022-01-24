Какие вопросы волнуют жителей Тамбовской области? Комментариев: 0



В адрес редакции информационного агентства «Тамбов-информ» также поступают вопросы, волнующие жителей нашего региона, которые мы систематизируем и направим в адрес администрации области.



В частности жителей волнует тема повышения заработной платы, которая в настоящее время уступает среднероссийским зарплатам более чем на 30%, а всего за пять лет реальные доходы населения сократились на 15%.



На повестке дня вопрос улучшения качества медицинской помощи, особенно на уровне первичного звена. По мнению жителей области, мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации должны быть не только на бумаге, а доступны всем граждан, вне зависимости от дохода и места проживания.



Один из острых вопросов, который в настоящее время волнует тамбовчан даже больше, чем пандемия это рост цен на продовольствие. Граждане ждут конкретные меры властей в этом направлении.



Волнующие Вас вопросы вы можете направлять в адрес редакции ИА «Тамбов-информ» эл. почта: info@taminfo.ru 15 февраля пройдет «прямая линия» с врио главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым, в настоящее время идет сбор вопросов от жителей региона. Обращения принимаются под постом Максима Егорова, по бесплатной «горячей линии» 8-800-101-86-43, в официальной группе администрации ВК и т.д.В адрес редакции информационного агентства «Тамбов-информ» также поступают вопросы, волнующие жителей нашего региона, которые мы систематизируем и направим в адрес администрации области.В частности жителей волнует тема повышения заработной платы, которая в настоящее время уступает среднероссийским зарплатам более чем на 30%, а всего за пять лет реальные доходы населения сократились на 15%.На повестке дня вопрос улучшения качества медицинской помощи, особенно на уровне первичного звена. По мнению жителей области, мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации должны быть не только на бумаге, а доступны всем граждан, вне зависимости от дохода и места проживания.Один из острых вопросов, который в настоящее время волнует тамбовчан даже больше, чем пандемия это рост цен на продовольствие. Граждане ждут конкретные меры властей в этом направлении.Волнующие Вас вопросы вы можете направлять в адрес редакции ИА «Тамбов-информ» эл. почта: info@taminfo.ru



