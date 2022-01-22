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Реальные доходы жителей области сократились на 15%

Вчера, 09:15
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Реальные доходы жителей области сократились на 15%Аналитическая группа ING специально для издания Forbes провела исследование благосостояния российского населения. По мнению экспертов, пандемия усугубила разрыв между «богатыми» и «бедными». Абсолютным лидером по падению доходов населения является Тамбовская область.

«Сегодня реальные денежные доходы ее жителей на 15% меньше, чем в 2016 году. Тогда они были ниже среднероссийских на 16%, а сейчас — на 27%», - приводит такие данные издание Forbes.

Также эксперты отмечают, что за пять лет значительно выросла закредитованность жителей с 38% до 59%.

Медианная зарплата колеблется на уровне 20 тысяч рублей в месяц.
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