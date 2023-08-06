Специалисты ЦУРа отработали более 1 тыс. обращений 0 Сотрудники ЦУР Тамбовской области активно занимались обработкой и направлением на ответственное выполнение 1006 сообщений от жителей в период с 28 июля по 3 августа. Эти обращения были получены через различные каналы, включая социальные сети и приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Большая часть

В Тамбовской области убрали первый миллион тонн зерна 0 Сельхозпредприятия области внесли свой вклад в уборку урожая зерновых и зернобобовых культур, успешно собрав уже 1,1 миллиона тонн продукции. Этот внушительный объем достигнут за счет использования лишь пятой части общей посевной площади. Общая площадь, засеянная сельскохозяйственными культурами в

В парке «Дружбы» пройдет презентация проекта по расчистке Цны 0 Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области планирует провести встречу с местным населением на берегу основной реки города — Цны. Мероприятие запланировано на 8 августа в 18:00 и будет проходить у входа в тамбовский парк "Дружба".

Тамбовский драмтеатр возобновит работу уличной площадки 0 Тамбовский театр драмы готовится возобновить свою деятельность на уютной летней площадке под названием "Театральный двор". Артисты приготовили интерактивные спектакли, которые направлены на восхищение самых маленьких зрителей (0+).

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет получают 5 тысяч жителей области 0 Сообщается, что в Тамбовской области более пяти тысяч работающих граждан получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет.

Тамбовчане недовольны благоустройством: «Посмотрите, как бездарно тратятся деньги» 0 В одной из публикаций в городском сообществе Тамбова в социальной сети «ВК» жительница выложила фотографии двора, расположенного в микрорайоне "Лётка". Она выразила свои обеспокоенности относительно качества оборудования, его установки и уровня безопасности. Женщина заявила о неудовлетворительном

В Тамбовском округе прекращена работа музея Зои Космодемьянской 0 В селе Борщёвка Тамбовского округа была прекращена деятельность музея, посвященного Зое Космодемьянской, вследствие смерти его смотрительницы Лидии Алексеевны Шебуновой, которая ушла из жизни в 2022 году.

В Тамбовском округе водитель уснул за рулём, что привело к ДТП 0 5 августа на трассе Орёл-Тамбов, в Тамбовском округе, произошло дорожно-транспортное происшествие из-за уснувшего за рулём водителя отечественного автомобиля. В результате автомобиль перевернулся.

В Инжавинском районе хотят создать крупнейшую площадку для переработки куриного помёта 0 В Инжавинском районе сейчас проходят обсуждения проекта, касающегося запуска объекта по переработке птичьего помёта в органическое удобрение. Проект получил название "Технология Утилизации помётоподстилочной массы птицеводческого предприятия с получением органического удобрения" и должен пройти

При реконструкции коллектора на ул. Подвойского выявлены серьезные нарушения 0 В результате проверки, проведенной прокуратурой, были выявлены серьезные нарушения в процессе реконструкции канализационного коллектора на улице Подвойского в городе Тамбове. Эту информацию подтвердило надзорное ведомство в своем ответе на обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема

Жители многоэтажки жалуются на то, что управляющая компания их «не отпускает» 0 Жильцы многоэтажного дома №213В на улице Мичуринской в городе Тамбове подозревают управляющую компанию «Мир» в фабриковании документов. По информации, предоставленной журналистам издания «Блокнот Тамбов», в конце июня текущего года на собрании жильцов было принято решение сменить прежнюю

МЧС предупреждает об аномально жаркой погоде в ближайшие дни 0 Управление МЧС России по Тамбовской области предупредило местных жителей о возможных неблагоприятных погодных явлениях. Согласно прогнозу, с 5 по 7 августа во второй половине дня регион ожидает повышение температуры воздуха до +30...34 градусов.

В Тамбове отменили запрет на купание в Цне 0 В Тамбове объявлено о снятии временного запрета на купание, лов рыбы и использование воды из реки Цны с 6 августа. Этот запрет был введен 21 июля в связи с противоэпидемическими мерами из-за обнаруженного случая холеры.

Жители сельской местности жалуются на закрытие отделений «Сбербанка» 0 Жители маленького села в Тамбовской области сталкиваются с ухудшением своих жизненных условий на родной земле. Но проблема не ограничивается только отъездом молодежи из деревни. Многие социальные объекты, которые были переданы в частные руки, закрываются, потому что частные владельцы в приоритете

Молоко от больных лейкозом коров могло поступить на прилавки покупателей 0 Проведены плановые выездные проверки в хозяйствах Токарёвского и Мордовского округов, которые страдают от высокой заболеваемости лейкозом крупного рогатого скота. В ходе проверок были обнаружены нарушения в хозяйственной практике.

На юге Тамбове завершаются работы по ремонту тепловых сетей 0 В соответствии с информацией от пресс-службы администрации Тамбова, муниципальное предприятие «Тамбовтеплосервис» завершает реконструкцию теплосетей на улице Астраханской. Работы уже находятся в финальной стадии, и готовность объекта составляет 80%.

Тамбовчане приняли участие в акции «Свеча поколений» 0 3 августа, прошла знаменательная акция под названием "Свеча поколений" (0+), организованная в память о Герое России и Герое Донбасса, Ольге "Корсе" Качуре, погибшей год назад. Мероприятие прошло у мемориального комплекса "Вечный огонь" и собрало десятки тамбовчан разного возраста, включая

В отставку будут отправлены чиновники курирующие охоту 0 На пресс-конференции, которая состоялась накануне, и.о. министра экологии Тамбовской области Алла Альбегова, объявила об отставке двух чиновников, ответственных за управление охотой в регионе, после проведения "внутреннего аудита". Согласно заявлению госпожи Альбеговой, заместитель министра

В городе Тамбове на улице Рылеева произошло ДТП 0 2 августа в городе Тамбове на улице Рылеева произошло ДТП. По информации Госавтоинспекции Тамбовской области, 21-летняя водительница автомобиля Renault Logan сбила 6-летнюю девочку, которая переходила дорогу в сопровождении своей матери. Несчастный случай произошел на пешеходном переходе.

Тамбовская область экспортировала продукции на 117 млн долларов 0 Вопросы реализации национального проекта «Экспорт продукции АПК» были обсуждены на заседании организационного штаба, проведенном Главой Тамбовской области Максимом Егоровым.