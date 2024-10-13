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Жители Тамбовской области все чаще жалуются на отсутствие отопления
Сегодня, 11:13
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С 4 по 10 октября Центр управления регионом (ЦУР) Тамбовской области зафиксировал и отправил на исполнение в профильные ведомства 1852 сообщения от жителей региона. Вопросы и жалобы поступали через социальные сети и приложение «Госуслуги. Решаем вместе». В этот период наиболее активными стали жители Тамбова, от которых поступило 621 сообщение, 124 жалобы пришли от жителей Мичуринска, а 39 — от жителей Рассказова.
Основная тема обращений касалась вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Граждане интересовались датой начала отопительного сезона, жаловались на отсутствие тепла и перебои с водоснабжением. Также в топе обращений остались вопросы, связанные с ремонтом дорог и благоустройством общественных территорий, в том числе проблемы, связанные с состоянием деревьев и кустарников.
Одним из примеров стало обращение жительницы Тамбова, которая сообщила о необходимости убрать дикую поросль на пересечении улиц Подгорной и Сосновского проезда. После получения информации профильные службы оперативно выполнили работы по опиловке.
Ещё одно сообщение касалось неисправности уличного освещения на улице Ореховой в Тамбове, где освещение отсутствовало на участке между улицами Чичерина и Агапкина. После получения запроса сотрудники ЦУР передали его в соответствующее ведомство, и проблема была решена — освещение восстановили.
Жители региона могут продолжать сообщать о проблемах через социальные сети или на портале «Госуслуги. Решаем вместе», а также с помощью виджетов на сайтах местных администраций.
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