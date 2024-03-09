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Плохие дороги, и медицина чаще всего беспокоят жителей области
Сегодня, 14:54
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За первую неделю весны в Центре управления регионом Тамбовской области было обработано и передано на исполнение 1352 сообщения, оставленных жителями в соцсетях и приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Наиболее актуальной темой для обсуждения остается состояние дорог, с которым связано 618 сообщений. Среди обращений преобладают жалобы на нечищеные дороги, тротуары, ямы и выбоины в дорожном полотне.
На втором месте по количеству обращений находится тема медицины (197 сообщений). Жители региона выражают недовольство содержанием больниц и задают вопросы о льготных лекарствах.
Вопросы, связанные с ЖКХ, также остаются актуальными. Жители сообщают о ненадлежащем качестве и отсутствии отопления и горячей воды, а также жалуются на управляющие компании.
Самыми активными остаются жители Тамбова (588 сообщений), на втором месте - мичуринцы (132 сообщения) и рассказовцы (115 сообщений) на третьем.
Каждый житель региона может сообщить о волнующей его проблеме, используя социальные сети или приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Также активные виджеты находятся на сайтах местных администраций. Для этого необходимо кликнуть по баннеру, войти в личный кабинет на портале госуслуг и изложить суть проблемы.
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