Более 1200 жителей Полынков подписались под обращением против новых питейных точек в жилом доме 0 Жители многоквартирных домов на улице Полынковской и прилегающих к ней собрали около 1200 подписей под новым обращением к администрации города Тамбова с просьбой помочь предотвратить открытие двух новых точек продажи алкогольной продукции в одном из многоквартирных домов. Обращения с подписями были

Состояние дорог стало причиной 70 процентов обращений жителей Тамбовской области 0 В Центре управления регионом Тамбовской области за прошедшую неделю было обработано и передано на ответственное исполнение 2466 сообщений от жителей. В сравнении с предыдущей неделей активность населения в социальных сетях и приложении "Госуслуги. Решаем вместе" выросла на 34,2%.

Сборочный цех «хлебных» дронов расширил производственную площадку 0 Тамбовское предприятие «Бекас» специализируется на сборке и отправке дронов в зону специальной военной операции. Ранее сборкой дронов занимался Тамбовский хлебокомбинат, и аппараты получили название «хлебные».

За ненадлежащее содержание дорог в Котовске привлечены должностные лица 0 Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в Котовске, включая требования к содержанию дорог. В ходе проверки были обнаружены серьезные нарушения.

Наступившая рабочая неделя будет короткой 0 Наступившая рабочая неделя будет короткой. Начиная с 19 февраля, она продлится всего четыре дня в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Праздник в этом году приходится на пятницу, что обеспечивает трем выходным дням 23, 24 и 25 февраля. Кроме того, в четверг, 22 февраля, рабочий день будет

1,3 тыс. льготников получили путевки на санаторно-курортное лечение 0 В прошлом году более 1,3 тысячи жителей Тамбовской области, входящих в категорию федеральных льготников, получили путевки на бесплатное санаторно-курортное лечение, как сообщает региональное отделение Социального фонда России. Всего было выдано 1467 путевок, из которых 1346 получили сами льготники,

На выдворение нелегалов с территории Тамбовской области потратят 1,5 млн рублей 0 Тамбовское управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) готовится потратить 1,5 миллиона рублей из федерального бюджета на покупку авиабилетов для выдворения нелегальных мигрантов с территории России. Окончательная стоимость услуги и организация, которая её предоставит, будут определены

На Юге Тамбова нескольким домам улучшили подачу теплоносителя 0 После многочисленных жалоб горожан на проблемы с отоплением в Тамбове поставщик услуг по теплоснабжению «Тамбовтеплосервис» предпринял шаги по улучшению системы подачи теплоносителя в 12 зданиях в центре Тамбова. В частности, было установлено дополнительное насосное оборудование в теплопункте на

В Тамбовской области полицией пресечено производство контрафактного алкоголя 0 В Тамбовской области была успешно пресечена деятельность двух подпольных производственных точек, специализирующихся на изготовлении контрафактного алкоголя. В рамках операции были изъяты две самодельные производственные линии, около 15 тысяч литров спиртосодержащей продукции и 60 тысяч бутылок

В Тамбовской области закуплено 740 новых мусорных контейнеров 0 «Тамбовская сетевая компания» приобрела 740 новых контейнеров для утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). В рамках данной закупки было приобретено 450 пластиковых контейнеров с крышкой объемом 1,1 кубических метров и 290 металлических контейнеров объемом 0,75 кубических метров. Общая сумма

В Доме молодёжи Тамбова запустили сбор гуманитарной помощи 0 В Доме молодёжи Тамбова был организован пункт сбора гуманитарной помощи для военнослужащих. Волонтёры этого дома уже давно активно участвуют в общероссийской акции #МыВместе. Теперь они расширили свою деятельность, предоставляя адресную помощь семьям мобилизованных, консультируя по юридическим

Прокуратура занялась проверкой качества уборки дорог в Тамбовской области 0 Прокурор Тамбовской области, Александр Гулягин, поручил всем своим подразделениям на местах провести всестороннюю проверку, касающуюся как чиновников, так и владельцев автодорог и организаций, ответственных за их обслуживание и очистку, поскольку обледенение дорог является одной из основных причин

Жильцы дома № 131 по ул. Чичканова требуют горячей воды согласно нормативам 0 Жильцы одного из крупнейших многоквартирных домов по улице Чичканова, 131 в Тамбове, столкнулись с серьезными проблемами в получении горячей воды. После обращений в различные инстанции, дело даже дошло до следственных органов и прокуратуры.

В Мичуринске прошли мероприятия посвященные 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана 0 15 февраля – памятная дата для нашей России, в этот день 35 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Афганская война, которая продолжалась с 1979 по 1989 гг., стала настоящим испытанием для Советской Армии, выдержать которое удалось благодаря мужеству и преданности своей Родине

Несмотря на решения судов табачные точки рядом со школами продолжают работать 0 Управление Роспотребнадзора продолжает активную борьбу с ларьками, в которых осуществляется торговля табачными изделиями, «парилками» и никотиновыми жидкостями. Согласно информации ведомства, суды первой инстанции удовлетворили требования регионального Роспотребнадзора по отношению к торговым

Пресс – конференция, посвященная 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана 0 В музейной комнате «Боевой Славы» состоялась пресс - конференция, посвященная 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Организатором мероприятия выступил председатель правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз

Арбитражный суд Тамбовской области сохранил лицензию для спиртзавода АО «Амбер Талвис» 0 После проведения проверки Генпрокуратурой возник вопрос о лишении лицензии АО «Амбер Талвис» на производство алкоголя. Однако арбитражный суд Тамбовской области отклонил иск Росалкогольтабакконтроля о лишении лицензии.

Мичуринское отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» продолжает поддерживать солдат в зоне СВО 0 С момента начала специальной военной операции на Украине прошло уже почти 2 года. Вся страна старается помочь нашим бойцам, собирая гуманитарную помощь и отправляя ее в зону боевых действий. Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в области остаётся стабильной 0 Согласно информации от регионального управления Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Тамбовской области остается стабильной.

В сети появился разговор министра Минздрава Тамбовской области с сотрудниками ГИБДД 0 Согласно информации из телеграм-канала Mash, разговор главы Минздрава Тамбовской области Алексея Овчинникова, с сотрудниками ГИБДД был опубликован в Сети.