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Состояние дорог стало причиной 70 процентов обращений жителей Тамбовской области
В Центре управления регионом Тамбовской области за прошедшую неделю было обработано и передано на ответственное исполнение 2466 сообщений от жителей. В сравнении с предыдущей неделей активность населения в социальных сетях и приложении "Госуслуги. Решаем вместе" выросла на 34,2%.
Падение температуры в сочетании с осадками превратило дороги и тротуары в настоящие катки, снова привлекая внимание к проблемам дорожной инфраструктуры. Жители города и сельской местности активно требовали очистки улиц и дворовых маршрутов от снега и льда.
Тема состояния дорог в различных аспектах была освещена в 69,5% обращений, обработанных специалистами Центра управления регионом в прошлой неделе.
В топ-3 также вошли вопросы благоустройства, часто также связанные с проблемами снега и льда. Жители обращали внимание властям и коммунальным службам на необходимость своевременной очистки дворов и крыш от сосулек, наледи и снежных глыб.
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