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Центр управления регионом получает рекордное количество жалоб на состояние дорог
В последнюю неделю Тамбовский центр управления регионом (ЦУР) получил более 2,3 тысячи жалоб на зимние проблемы.
Особенно заметно увеличение числа жалоб на состояние дорог, которые неочищенные от снега и, как обычно, подвержены разрушению. Жители также не довольны состоянием тротуаров, особенно в областном центре, где из-за снега и наледи ходить становится чрезвычайно сложно.
Жалобы от жителей Тамбова на зимние условия проживания увеличились вдвое. Если летом обычно поступает около одной тысячи жалоб в неделю, то сейчас этот показатель превышает 2 тысячи. Особенно много обращений приходится на долю жителей областного центра: на прошлой неделе их было более 800. Также недовольство высказывают жители Рассказова и Мичуринска.
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