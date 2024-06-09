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Самой актуальной темой недели стало ЖКХ
Сегодня, 11:10
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С 31 мая по 6 июня сотрудники Центра управления регионом (ЦУР) Тамбовской области обработали и передали на ответственное исполнение 2503 сообщения от жителей. Обращения поступали через социальные сети и приложение «Госуслуги. Решаем вместе».
Самой актуальной темой недели стало ЖКХ. Жители жаловались на слабый напор воды и её отсутствие.
Второй по значимости темой стало состояние дорог. Горожане сообщали о необходимости ремонта и реконструкции автодорог, а также о наличии ям и выбоин.
Третьей популярной темой стало благоустройство. Жители выражали недовольство по поводу ненадлежащего состояния газонов и деревьев. Также поступали вопросы о благоустройстве общественных пространств и уборке дворовых территорий.
Напомним, что сообщить о проблеме можно в социальных сетях или через приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Виджеты для отправки сообщений находятся на сайтах местных администраций. Для этого нужно кликнуть по баннеру, войти в личный кабинет на портале госуслуг и описать проблему.
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