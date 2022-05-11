В Мичуринске торжественно открыли памятник российскому солдату Комментариев: 0



Мемориальный комплекс на улице Гоголевской наукограда был открыт 24 декабря 1989 года к 10-й годовщине ввода советских войск в Республику Афганистан и уже давно требовал ремонта. Он посвящен памяти солдат из Мичуринска и Мичуринского района, погибших в Демократической Республике Афганистан, Чечне, Дагестане и Сирии. Памятное для мичуринцев место было обновлено. Реконструкция прошла в несколько этапов. Первый удалось провести в 2019 году. В 2022 году композицию дополнила бронзовая фигура российского солдата.



В торжественной церемонии открытия обновленного памятника принял участие руководитель региона Максим Егоров, руководство города Мичуринска и Мичуринского района, ветераны боевых действий, родственники героев, юнармейцы, казачество и общественность.



— Мы находимся в знаковом месте Мичуринска. Эта стена посвящена землякам, отдавшим свой воинский долг в локальных военных конфликтах, а также в Афганистане и Сирии. И открытый сегодня памятник подтверждает, что их подвиг не забыт, -

сказал Максим Егоров.



На долю наших солдат и офицеров выпали тяжелейшие испытания, но они хранили верность присяге и воинскому братству. Их сплочённость, преданность и самоотверженность служат примером тем, кто сегодня в боевом строю. 85 жителей Тамбовской области погибли в афганской войне, среди них 14 уроженцев Мичуринска и района. Трагический список погибших пополнился именами земляков, отдавших жизни в ходе контртеррористической операции в Чечне и Дагестане, а также в Сирийской Арабской Республике.



Сегодня на памятной стене увековечены имена 29 человек. Ежегодно мемориал становится центром проведения мероприятий, посвященных вводу и выводу войск из Афганистана, памятных акций, приуроченных к Дню Воздушно-десантных войск, Дню ветеранов боевых действий.



- Два солдата, один за другим… Герой-интернационалист, воевавший в Афгане, и военнослужащий Российской армии, который сегодня стоит на защите безопасности нашей страны и нуждающихся. Это-связь поколений Героев, продолжающих славные традиции победителей. Как отмечает руководитель региона Максим Борисович Егоров, хранить память о Героях – наша задача. К 75-летию Великой Победы нам удалось реконструировать мемориал и воинские захоронения на ул. Мичурина, привели в порядок памятник зенитчицам и Площадь Славы города. В перспективе есть предложение уделить внимание памятнику Героям гражданской и Великой Отечественной войн. А пока, накануне Дня Великой Победы, мы отдаём дань памяти настоящим патриотам, Героям, жизнь и подвиги которых стали примером для молодого поколения, - отмечает глава города Мичуринска Максим Харников.



Глава города выразил благодарность руководителю региона Максиму Егорову за оказанную поддержку в установке монумента и вручил благодарственное письмо автору композиции – художнику-скульптору Алексею Варлашину.



В ходе торжественной церемонии открытия монумента благодарности за большую патриотическую работу были удостоены председатель местного отделения «Союза ветеранов Афганистана» Игорь Волков, глава города Максим Харников и первый заместитель главы администрации Мичуринска Василий Малюков.



Секретарь Мичуринской епархии, протоиерей Алексей Гирич совершил краткую литию по погибшим.



В завершении участники митинга, в числе которых были депутаты городского Совета депутатов и Тамбовской областной Думы, воины-интернационалисты, учащиеся городских учебных заведений, возложили цветы к подножию нового мемориала.



Сотни неравнодушных горожан отдали дань памяти героям.



Воины-интернационалисты защищали мир, выполняли освободительную миссию за пределами Родины. Участие в боевых действиях в Афганистане приняли более полумиллиона человек, более 15 тысяч погибли. 85 солдат и офицеров Тамбовской области погибли в афганской войне, среди них 14 наших земляков. Трагический список пополнился именами и фамилиями тех, кто стал участником контртеррористической операции в Чечне, событий в Дагестане, военной операции в Сирии. На долю солдат и офицеров выпали тяжелейшие испытания, но они хранили верность присяге. Их сплоченность, преданность, самоотверженность служат примером для тех, кто сегодня в боевом строю.



— Заказ на изготовление этого памятника от администрации Мичуринска поступил ко мне давно. Было разработано несколько эскизных вариантов, но руководство города выбрало один. Фигура моего бойца устремлена вперёд и символизирует стремление страны быть всегда впереди и вести за собой молодое поколение. Только вперёд, только к победе! - сказал Алексей Варлашин.



Памятник является символом верности боевому братству и местом памяти всех россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в Мичуринске. В преддверии дня Победы в Мичуринске торжественно открыли памятник российскому солдату - участнику боевых действий у мемориала воинов-интернационалистов и локальных конфликтов. Бронзовая скульптура солдата украсила действующий мемориал воинам-интернационалистам, расположенный на улице Гоголевской Мичуринска.Мемориальный комплекс на улице Гоголевской наукограда был открыт 24 декабря 1989 года к 10-й годовщине ввода советских войск в Республику Афганистан и уже давно требовал ремонта. Он посвящен памяти солдат из Мичуринска и Мичуринского района, погибших в Демократической Республике Афганистан, Чечне, Дагестане и Сирии. Памятное для мичуринцев место было обновлено. Реконструкция прошла в несколько этапов. Первый удалось провести в 2019 году. В 2022 году композицию дополнила бронзовая фигура российского солдата.В торжественной церемонии открытия обновленного памятника принял участие руководитель региона Максим Егоров, руководство города Мичуринска и Мичуринского района, ветераны боевых действий, родственники героев, юнармейцы, казачество и общественность.сказал Максим Егоров. На долю наших солдат и офицеров выпали тяжелейшие испытания, но они хранили верность присяге и воинскому братству. Их сплочённость, преданность и самоотверженность служат примером тем, кто сегодня в боевом строю. 85 жителей Тамбовской области погибли в афганской войне, среди них 14 уроженцев Мичуринска и района. Трагический список погибших пополнился именами земляков, отдавших жизни в ходе контртеррористической операции в Чечне и Дагестане, а также в Сирийской Арабской Республике.Сегодня на памятной стене увековечены имена 29 человек. Ежегодно мемориал становится центром проведения мероприятий, посвященных вводу и выводу войск из Афганистана, памятных акций, приуроченных к Дню Воздушно-десантных войск, Дню ветеранов боевых действий.- отмечает глава города Мичуринска Максим Харников.Глава города выразил благодарность руководителю региона Максиму Егорову за оказанную поддержку в установке монумента и вручил благодарственное письмо автору композиции – художнику-скульптору Алексею Варлашину.В ходе торжественной церемонии открытия монумента благодарности за большую патриотическую работу были удостоены председатель местного отделения «Союза ветеранов Афганистана» Игорь Волков, глава города Максим Харников и первый заместитель главы администрации Мичуринска Василий Малюков.Секретарь Мичуринской епархии, протоиерей Алексей Гирич совершил краткую литию по погибшим.В завершении участники митинга, в числе которых были депутаты городского Совета депутатов и Тамбовской областной Думы, воины-интернационалисты, учащиеся городских учебных заведений, возложили цветы к подножию нового мемориала.Сотни неравнодушных горожан отдали дань памяти героям.Воины-интернационалисты защищали мир, выполняли освободительную миссию за пределами Родины. Участие в боевых действиях в Афганистане приняли более полумиллиона человек, более 15 тысяч погибли. 85 солдат и офицеров Тамбовской области погибли в афганской войне, среди них 14 наших земляков. Трагический список пополнился именами и фамилиями тех, кто стал участником контртеррористической операции в Чечне, событий в Дагестане, военной операции в Сирии. На долю солдат и офицеров выпали тяжелейшие испытания, но они хранили верность присяге. Их сплоченность, преданность, самоотверженность служат примером для тех, кто сегодня в боевом строю.сказал Алексей Варлашин.Памятник является символом верности боевому братству и местом памяти всех россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в Мичуринске.



