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В Мичуринске отметили 90-летие со дня создания ВДВ
Сегодня, 14:50
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2 августа 2020 года в Мичуринске отметили 90-летие со дня создания ВДВ. Именно в тот день в 1930 году на учениях под Воронежем совершило первое десантирование подразделение парашютистов.
День рождения «крылатой пехоты» – праздник особый. Он объединяет всех, кто посвятил себя служению Родине на самых трудных и опасных рубежах, кто знает, что такое десантное братство и воинский долг, кто не подведет, не предаст и несмотря ни на какие трудности выполнит поставленную задачу. . Их роль в военно-патриотическом воспитании подрастающей смены, подготовке призывников к службе в армии трудно переоценить.
Мичуринское отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» во главе с Председателем Правления Волковыи Игорем Ивановичем организовало и провело торжественное мероприятие для жителей Мичуринска и Тамбовщины, с честью прошедшие школу ВДВ, и сегодня сохраняющим верность традициям «голубых беретов».
В нашем Отечестве служба в воздушно-десантных войсках всегда была и по сей день остаётся делом доблести и геройства. Десантники — элитный отряд Вооруженных Сил России, готовый к выполнению самых сложных и ответственных заданий командования.
Во время проведения торжественного митинга у мемориала воинам-интернационалистам были произнесены слова сердечной благодарности воинскому братству ВДВ,которое вносит весомый вклад в жизнь города.
Годы службы в воздушно-десантных войсках стали для многих жителей Мичуринска школой мужества, временем воспитания воинского профессионализма и высоких моральных качеств. В мирной жизни этот стержень помогает им с честью преодолевать трудности, ко всякому порученному делу подходить ответственно. Бывшие десантники активно участвуют в общественной жизни, ведут военно-патриотическую работу, не на словах, а на деле содействуя формированию в наукограде институтов гражданского общества и воспитанию подрастающего поколения.
По традиции, сложившейся в последние годы, воины-десантники и ветераны собрались на улице Тамбовская, 254, откуда с развивающимися флагами колонной торжественно прошли по улицам города до места проведения торжественного митинга у мемориала воинам-интернационалистам, где были произнесены слова сердечной благодарности воинскому братству ВДВ, которое вносит весомый вклад в жизнь города. Воины-десантники и ветераны ВДВ возложили цветы, а так же были награждены грамотами и тельняшками. Среди награждавшихся Трубочкин Валерий, Михайлин Михаил, Розов Валерий, Бабич Игорь, Докукин Андрей, Кучин Василий, Парамзин Александр, Савенков Владимир, Карпинский Андрей, Юзефчик Эдуард, Пугачёв Андрей и другие.
Членами ММО ТО ООО «РСВА» был организован автопробег до Покровского храма села Гавриловка, куда прибыли воины-десантники города Мичуринска и Мичуринского района.
Они побывали на Божественной Литургии, был отслужен молебен, панихида, состоялся крестный ход вокруг храма.
В этот день герои смогли посетить Воскресную школу, где состоялся праздничный концерт. Доброй традицией стало посещение храма в рамках празднования славной даты — Дня рождения Воздушно-десантных войск.
Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ! Благодарим вас за мужество и стойкость, за ваш патриотизм, активную жизненную позицию и любовь к Родине. От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, надежных друзей и мирного неба над головой!
Мероприятие проведено с использованием Гранта Президента Российской Федерации, предоставленного фондом Президентских грантов.
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