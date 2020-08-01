В Мичуринске отметили 90-летие со дня создания ВДВ Комментариев: 0



День рождения «крылатой пехоты» – праздник особый. Он объединяет всех, кто посвятил себя служению Родине на самых трудных и опасных рубежах, кто знает, что такое десантное братство и воинский долг, кто не подведет, не предаст и несмотря ни на какие трудности выполнит поставленную задачу. . Их роль в военно-патриотическом воспитании подрастающей смены, подготовке призывников к службе в армии трудно переоценить.



Мичуринское отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» во главе с Председателем Правления Волковыи Игорем Ивановичем организовало и провело торжественное мероприятие для жителей Мичуринска и Тамбовщины, с честью прошедшие школу ВДВ, и сегодня сохраняющим верность традициям «голубых беретов».



В нашем Отечестве служба в воздушно-десантных войсках всегда была и по сей день остаётся делом доблести и геройства. Десантники — элитный отряд Вооруженных Сил России, готовый к выполнению самых сложных и ответственных заданий командования.



Во время проведения торжественного митинга у мемориала воинам-интернационалистам были произнесены слова сердечной благодарности воинскому братству ВДВ,которое вносит весомый вклад в жизнь города.



Годы службы в воздушно-десантных войсках стали для многих жителей Мичуринска школой мужества, временем воспитания воинского профессионализма и высоких моральных качеств. В мирной жизни этот стержень помогает им с честью преодолевать трудности, ко всякому порученному делу подходить ответственно. Бывшие десантники активно участвуют в общественной жизни, ведут военно-патриотическую работу, не на словах, а на деле содействуя формированию в наукограде институтов гражданского общества и воспитанию подрастающего поколения.



По традиции, сложившейся в последние годы, воины-десантники и ветераны собрались на улице Тамбовская, 254, откуда с развивающимися флагами колонной торжественно прошли по улицам города до места проведения торжественного митинга у мемориала воинам-интернационалистам, где были произнесены слова сердечной благодарности воинскому братству ВДВ, которое вносит весомый вклад в жизнь города. Воины-десантники и ветераны ВДВ возложили цветы, а так же были награждены грамотами и тельняшками. Среди награждавшихся Трубочкин Валерий, Михайлин Михаил, Розов Валерий, Бабич Игорь, Докукин Андрей, Кучин Василий, Парамзин Александр, Савенков Владимир, Карпинский Андрей, Юзефчик Эдуард, Пугачёв Андрей и другие.







Они побывали на Божественной Литургии, был отслужен молебен, панихида, состоялся крестный ход вокруг храма.



В этот день герои смогли посетить Воскресную школу, где состоялся праздничный концерт. Доброй традицией стало посещение храма в рамках празднования славной даты — Дня рождения Воздушно-десантных войск.



Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ! Благодарим вас за мужество и стойкость, за ваш патриотизм, активную жизненную позицию и любовь к Родине. От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, надежных друзей и мирного неба над головой!



Мероприятие проведено с использованием Гранта Президента Российской Федерации, предоставленного фондом Президентских грантов. 2 августа 2020 года в Мичуринске отметили 90-летие со дня создания ВДВ. Именно в тот день в 1930 году на учениях под Воронежем совершило первое десантирование подразделение парашютистов.День рождения «крылатой пехоты» – праздник особый. Он объединяет всех, кто посвятил себя служению Родине на самых трудных и опасных рубежах, кто знает, что такое десантное братство и воинский долг, кто не подведет, не предаст и несмотря ни на какие трудности выполнит поставленную задачу. . Их роль в военно-патриотическом воспитании подрастающей смены, подготовке призывников к службе в армии трудно переоценить.Мичуринское отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» во главе с Председателем Правления Волковыи Игорем Ивановичем организовало и провело торжественное мероприятие для жителей Мичуринска и Тамбовщины, с честью прошедшие школу ВДВ, и сегодня сохраняющим верность традициям «голубых беретов».В нашем Отечестве служба в воздушно-десантных войсках всегда была и по сей день остаётся делом доблести и геройства. Десантники — элитный отряд Вооруженных Сил России, готовый к выполнению самых сложных и ответственных заданий командования.Во время проведения торжественного митинга у мемориала воинам-интернационалистам были произнесены слова сердечной благодарности воинскому братству ВДВ,которое вносит весомый вклад в жизнь города.Годы службы в воздушно-десантных войсках стали для многих жителей Мичуринска школой мужества, временем воспитания воинского профессионализма и высоких моральных качеств. В мирной жизни этот стержень помогает им с честью преодолевать трудности, ко всякому порученному делу подходить ответственно. Бывшие десантники активно участвуют в общественной жизни, ведут военно-патриотическую работу, не на словах, а на деле содействуя формированию в наукограде институтов гражданского общества и воспитанию подрастающего поколения.По традиции, сложившейся в последние годы, воины-десантники и ветераны собрались на улице Тамбовская, 254, откуда с развивающимися флагами колонной торжественно прошли по улицам города до места проведения торжественного митинга у мемориала воинам-интернационалистам, где были произнесены слова сердечной благодарности воинскому братству ВДВ, которое вносит весомый вклад в жизнь города. Воины-десантники и ветераны ВДВ возложили цветы, а так же были награждены грамотами и тельняшками. Среди награждавшихся Трубочкин Валерий, Михайлин Михаил, Розов Валерий, Бабич Игорь, Докукин Андрей, Кучин Василий, Парамзин Александр, Савенков Владимир, Карпинский Андрей, Юзефчик Эдуард, Пугачёв Андрей и другие. Членами ММО ТО ООО «РСВА» был организован автопробег до Покровского храма села Гавриловка, куда прибыли воины-десантники города Мичуринска и Мичуринского района.Они побывали на Божественной Литургии, был отслужен молебен, панихида, состоялся крестный ход вокруг храма.В этот день герои смогли посетить Воскресную школу, где состоялся праздничный концерт. Доброй традицией стало посещение храма в рамках празднования славной даты — Дня рождения Воздушно-десантных войск.Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ! Благодарим вас за мужество и стойкость, за ваш патриотизм, активную жизненную позицию и любовь к Родине. От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, надежных друзей и мирного неба над головой!Мероприятие проведено с использованием Гранта Президента Российской Федерации, предоставленного фондом Президентских грантов.



