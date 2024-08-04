В Мичуринске прошел День ВДВ Комментариев: 0



Далее у памятника воинам – интернационалистам состоялась торжественная часть. На мероприятии присутствовали ветераны боевых действий, родственники погибших десантников, представители руководства города и округа, представители духовенства, военно- патриотических клубов и молодежи, а также неравнодушные граждане. К собравшимся с приветственным словом обратились заместитель главы администрации г. Мичуринска М.Г. Балашов, заместитель главы администрации Мичуринского муниципального округа Т.С. Чепрасова, председатель Совета депутатов Мичуринского МО А.К. Сухов и председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» И.И. Волков. Они поздравили ветеранов «крылатой пехоты» с праздником, пожелали им крепкого здоровья и вручили заслуженные награды.



Почетной грамотой от администрации г. Мичуринска были награждены Воробьев С.А., Юзефчик Э.К. и Бабич И.В. Почетной грамотой от администрации Мичуринского МО были отмечены Н.Н. Огнев и В.В. Белоусов. От имени Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» были награждены А.В. Смагин, С.В. Смагин, С.А. Воробьев, В.В. Белоусов, С.Г. Пальчик. Кроме того, были вручены тельняшки и медаль «Жена десантника». После панихиды собравшиеся почтили память погибших десантников минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. В заключении мероприятия состоялось показательное выступление военно – патриотического клуба им. Рогожкина.



Воздушно-десантные войска считаются элитой Вооруженных сил. Они во все времена выполняли сложнейшие боевые задачи и с честью продолжают выполнять их и сегодня в ходе проведения специальной военной операции. Воина - десантники являются достойным примером мужества, стойкости и отваги.



Правление Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» поздравляет десантников, членов их семей и всех причастных с праздником! Мы желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой, а десантникам, выполняющим свой воинский долг на передовой – скорее вернуться домой живыми и здоровыми! В этом году знаменитой «крылатой пехоте» исполнилось 94 года. Как обычно, этот день отметили в Мичуринске с размахом. По уже сложившейся доброй традиции, началось празднование с автопробега. Колонна из нескольких десятков машин проехала по улицам города.Далее у памятника воинам – интернационалистам состоялась торжественная часть. На мероприятии присутствовали ветераны боевых действий, родственники погибших десантников, представители руководства города и округа, представители духовенства, военно- патриотических клубов и молодежи, а также неравнодушные граждане. К собравшимся с приветственным словом обратились заместитель главы администрации г. Мичуринска М.Г. Балашов, заместитель главы администрации Мичуринского муниципального округа Т.С. Чепрасова, председатель Совета депутатов Мичуринского МО А.К. Сухов и председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» И.И. Волков. Они поздравили ветеранов «крылатой пехоты» с праздником, пожелали им крепкого здоровья и вручили заслуженные награды.Почетной грамотой от администрации г. Мичуринска были награждены Воробьев С.А., Юзефчик Э.К. и Бабич И.В. Почетной грамотой от администрации Мичуринского МО были отмечены Н.Н. Огнев и В.В. Белоусов. От имени Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» были награждены А.В. Смагин, С.В. Смагин, С.А. Воробьев, В.В. Белоусов, С.Г. Пальчик. Кроме того, были вручены тельняшки и медаль «Жена десантника». После панихиды собравшиеся почтили память погибших десантников минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. В заключении мероприятия состоялось показательное выступление военно – патриотического клуба им. Рогожкина.Воздушно-десантные войска считаются элитой Вооруженных сил. Они во все времена выполняли сложнейшие боевые задачи и с честью продолжают выполнять их и сегодня в ходе проведения специальной военной операции. Воина - десантники являются достойным примером мужества, стойкости и отваги.Правление Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» поздравляет десантников, членов их семей и всех причастных с праздником! Мы желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой, а десантникам, выполняющим свой воинский долг на передовой – скорее вернуться домой живыми и здоровыми!



