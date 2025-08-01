В Тамбовской области проверили ход капремонта школ Комментариев: 0



Одной из точек стала школа в селе Стрельцы, где с января 2024 года ведётся капитальный ремонт. Учебное заведение, в котором обучаются более 300 детей, временно закрыто, а учащиеся переведены в другие школы Притамбовья. На сегодняшний день готовность объекта составляет 98%: фасадные работы выходят на финальный этап, а уже на следующей неделе подрядчик приступит к благоустройству территории.



Положительная динамика наблюдается и на площадке школы № 7 в Мичуринске, где работы ведутся с опережением графика. Здесь объект также будет полностью готов к 1 сентября. Уровень готовности школы составляет 90%. В ближайшие дни начнётся монтаж мебели в классах. Особое внимание уделено созданию образовательной и патриотической среды: в рамках ремонта оборудовано помещение для школьного музея, который станет основой центра «Наследники Победы». В музее будут выставлены артефакты времён Великой Отечественной войны, включая находки поискового отряда «Надежда», а также историческая военная форма.



Кроме того, в школе созданы современные условия для обучения основам безопасности и защите Родины, а также проведена модернизация библиотеки. Эти шаги, по словам региональных властей, позволят вывести образовательный процесс на новый уровень.



Также Галина Шеманаева посетила мичуринский лицей, где капитальный ремонт находится на начальной стадии — готовность объекта оценивается в 35%. Работы планируют завершить к середине декабря. На данный момент завершена большая часть электромонтажных и демонтажных работ, строители приступают к следующим этапам реконструкции.



Руководство региона отмечает важность своевременного завершения всех работ, чтобы обеспечить детям комфортные и безопасные условия обучения. Капитальный ремонт школ проводится в рамках региональных и федеральных программ по модернизации инфраструктуры образования.



Фото: пресс-служба администрации города Мичуринска Врио заместителя главы Тамбовской области Галина Шеманаева по поручению врио губернатора Евгения Первышова провела выездную проверку хода капитального ремонта в образовательных учреждениях Тамбовского и Мичуринского округов. Внимание уделили сразу трём объектам, на двух из которых работы подходят к завершению и будут сданы к началу нового учебного года.Одной из точек стала школа в селе Стрельцы, где с января 2024 года ведётся капитальный ремонт. Учебное заведение, в котором обучаются более 300 детей, временно закрыто, а учащиеся переведены в другие школы Притамбовья. На сегодняшний день готовность объекта составляет 98%: фасадные работы выходят на финальный этап, а уже на следующей неделе подрядчик приступит к благоустройству территории.Положительная динамика наблюдается и на площадке школы № 7 в Мичуринске, где работы ведутся с опережением графика. Здесь объект также будет полностью готов к 1 сентября. Уровень готовности школы составляет 90%. В ближайшие дни начнётся монтаж мебели в классах. Особое внимание уделено созданию образовательной и патриотической среды: в рамках ремонта оборудовано помещение для школьного музея, который станет основой центра «Наследники Победы». В музее будут выставлены артефакты времён Великой Отечественной войны, включая находки поискового отряда «Надежда», а также историческая военная форма.Кроме того, в школе созданы современные условия для обучения основам безопасности и защите Родины, а также проведена модернизация библиотеки. Эти шаги, по словам региональных властей, позволят вывести образовательный процесс на новый уровень.Также Галина Шеманаева посетила мичуринский лицей, где капитальный ремонт находится на начальной стадии — готовность объекта оценивается в 35%. Работы планируют завершить к середине декабря. На данный момент завершена большая часть электромонтажных и демонтажных работ, строители приступают к следующим этапам реконструкции.Руководство региона отмечает важность своевременного завершения всех работ, чтобы обеспечить детям комфортные и безопасные условия обучения. Капитальный ремонт школ проводится в рамках региональных и федеральных программ по модернизации инфраструктуры образования.Фото: пресс-служба администрации города Мичуринска



