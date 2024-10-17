Максим Егоров проверил ход капитального ремонта Умётской агроинженерной школы Комментариев: 0



Проект капитального ремонта школы осуществляется в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» государственной программы «Развитие образования», и его стоимость составляет 125 млн рублей. Половина запланированных работ уже выполнена, а сдача объекта намечена на 1 июня 2025 года.



Максим Егоров отметил важность своевременного выполнения ремонтных работ: «Здание давно нуждалось в капитальном ремонте, и теперь, благодаря поддержке федеральной программы, дети получат современную школу. Качество и темпы работ тщательно контролируются региональным министерством образования, депутатами и родителями».



Школа, построенная в 1961 году, за всё время существования ни разу не подвергалась капитальному ремонту. Сейчас она рассчитана на 400 учеников, в ней обучаются дети не только из посёлка Умёт, но и из близлежащих деревень и сёл. В школе работает 47 педагогов, и на сегодняшний день она полностью укомплектована кадрами.



Ремонтные работы включают замену окон и дверей, обновление электропроводки, ремонт кровли и полов. Одновременно идут работы по ремонту отопительной системы, отмостки здания, штукатурке и шпаклёвке стен. После завершения капремонта в школе обновится актовый зал, будет установлена новая мебель, а классы оформят в едином стиле.



Помимо этого, в рамках нацпроекта «Образование» в Тамбовской области ведутся ремонтные работы в 27 школах, средняя готовность объектов составляет 52%. С 2022 по 2026 годы на капремонт учебных заведений региона выделено более 6,1 млрд рублей.



Фото: Алексей Бучнев (ТОП68) В ходе рабочей поездки глава Тамбовской области Максим Егоров посетил Умётскую агроинженерную школу имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова, чтобы лично проконтролировать реализацию программы капитального ремонта первого корпуса учебного заведения. Ремонтные работы на объекте начались в январе 2024 года, и, по словам губернатора, выполняются с опережением графика.Проект капитального ремонта школы осуществляется в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» государственной программы «Развитие образования», и его стоимость составляет 125 млн рублей. Половина запланированных работ уже выполнена, а сдача объекта намечена на 1 июня 2025 года.Максим Егоров отметил важность своевременного выполнения ремонтных работ: «Здание давно нуждалось в капитальном ремонте, и теперь, благодаря поддержке федеральной программы, дети получат современную школу. Качество и темпы работ тщательно контролируются региональным министерством образования, депутатами и родителями».Школа, построенная в 1961 году, за всё время существования ни разу не подвергалась капитальному ремонту. Сейчас она рассчитана на 400 учеников, в ней обучаются дети не только из посёлка Умёт, но и из близлежащих деревень и сёл. В школе работает 47 педагогов, и на сегодняшний день она полностью укомплектована кадрами.Ремонтные работы включают замену окон и дверей, обновление электропроводки, ремонт кровли и полов. Одновременно идут работы по ремонту отопительной системы, отмостки здания, штукатурке и шпаклёвке стен. После завершения капремонта в школе обновится актовый зал, будет установлена новая мебель, а классы оформят в едином стиле.Помимо этого, в рамках нацпроекта «Образование» в Тамбовской области ведутся ремонтные работы в 27 школах, средняя готовность объектов составляет 52%. С 2022 по 2026 годы на капремонт учебных заведений региона выделено более 6,1 млрд рублей.Фото: Алексей Бучнев (ТОП68)



