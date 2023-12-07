В Тамбовской области распространенность педикулеза увеличилась в 4 раза 0 Тамбовстат представил краткий отчет о "Информации о социально-экономическом положении Тамбовской области за январь-октябрь 2023 года", основываясь на данных Роспотребнадзора. Согласно этим данным, в октябре 2023 года отмечен неожиданный рост инфекционных заболеваний среди жителей региона.

Капремонт школы в Мичуринске проходит с нарушениями 0 В Мичуринске прокуратурой выявлены нарушения, связанные с реализацией национального проекта "Образование". Обнаружены задержки в выполнении этапов контракта.

За три года в области капитально отремонтируют 41 школу 0 На оперативном совещании штаба, посвященному реализации национальных проектов, глава Тамбовской области Максим Егоров поручил руководителям муниципалитетов более тщательно контролировать выполнение программы капитального ремонта школ.

Тамбовский военный суд рассмотрит дело о коррупции в липецком управлении МЧС 0 На брифинге руководитель отделения Следственного комитета России по Липецкой области Евгений Шаповалов, объявил о завершении расследования уголовного дела о коррупции в местном управлении МЧС. Согласно его заявлению, дело передано в Тамбовский военный гарнизонный суд. Обвиняемых в этом деле восемь

Роспотребнадзор через суд добивается закрытие табачных точек рядом с учебными заведениями 0 Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области подало иски в суд против нескольких предпринимателей, владельцев так называемых «табачных» торговых точек. Ведомство направило исковые заявления в несколько районных судов в интересах неопределённого круга потребителей, с требованием запрета на

Алексей Колмаков занял должность руководителя центра экономических исследований рыбного хозяйства 0 Бывший глава города Рассказово Алексей Колмаков, нашел новую работу в Москве. Теперь он занимает должность директора Центра экономических исследований рыбного хозяйства ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии). Недавно он поделился своим опытом в

В Тамбове продают за рубль очередной объект культурного наследия 0 Новый объект находящегося в аварийном состоянии культурного наследия в Тамбове представлен на торгах. Это "Усадьба тамбовского мещанина И.С. Степанова. Флигель". Стартовая цена начального аукциона составляет всего 1 рубль, сообщили представители городской администрации.

Директор УК «Универсал» из Тамбова на год отстранён от должности 0 В ходе проведения проверки прокуратурой условий дома по адресу 1-й Школьный проезд в Тамбове были выявлены задолженности перед энергосбытовой компанией за период с января по май на общую сумму свыше 100 тысяч рублей. Задолженность накопилась у компании "Универсал", которая является управляющей

«Компьюлинк инфраструктура ТО» хочет взыскать с администрации Котовска 412 млн рублей 0 Согласно информации от "Электронного правосудия", компания ООО "Компьюлинк инфраструктура ТО", подвергаемая критике как поставщик ресурсов, предпринимает судебные действия с целью расторгнуть концессионное соглашение с администрацией города Котовска. Кроме того, компания требует возврата с

На рекультивацию свалки в Жердевском округе выделят почти 133 млн рублей 0 В предстоящем году запланирована рекультивация старой свалки, расположенной вблизи населенного пункта Жердевка. Согласно сообщению от ИА "Онлайн Тамбов.ру", работы должны быть завершены к 25 ноября 2024 года, и на их осуществление выделено почти 133 миллиона рублей.

В Тамбовской областной галерее Центр «Белый Слон» познакомит с культурой Индии 0 9 декабря в 15:00 в стенах Тамбовской областной картинной галереи Центр сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» проведёт вечер знакомства с индийской культурой «Намастэ Бхарат 2023».

Более 35 тысяч семей, не использовавших материнский капитал, получат индексацию 0 С 1 февраля Социальный фонд увеличит сумму материнского капитала для семей, которые еще не воспользовались этим льготным предложением, по информации регионального отделения Фонда. В Тамбовской области изменения затронут более 35 тысяч семей.

Выявили случаи умышленного отключения от ГЛОНАСС в автобусах 0 В администрации города Тамбова прошло заседание комиссии по мониторингу исполнения договоров о предоставлении услуг пассажирских перевозок. Участники обсудили несколько актуальных вопросов, включая состояние салонов транспортных средств и эффективность отопительных систем в общественном транспорте

В Тамбове управляющую компанию уличили в фальсификации подписей жильцов 0 В центре области жители многоквартирных домов продолжают выявлять недобросовестные практики и подделку подписей со стороны управляющих организаций. Напомним о скандале с Управляющей компанией (УК) "Мир", в результате которого даже возбудили уголовное дело против данной организации.

В Тамбове хотят продать 12 нежилых помещений в долгострое на ул. Киквидзе 0 Фонд развития территорий объявил о проведении поиска организации, готовой за вознаграждение осуществить продажу 12 нежилых помещений в здании, являющемся объектом долгостроя и расположенном по адресу: улица Киквидзе, 77 Б, город Тамбов. Информация о данном запросе размещена в Единой информационной

Автобаза администрации Тамбова закупает 10 автомобилей 0 Администрация Тамбова приобретает в лизинг 10 автомобилей LADA Granta. Услуги финансовой аренды предоставит ООО "Лизинговая компания Простые решения", которая выиграла электронный аукцион. Эта компания, зарегистрированная в Москве, уменьшила начальную стоимость лизинга на 61 тысячу рублей, снизив

В окружном финале конкурса «Лидеры России» принимают участие наши земляки 0 С 6 по 10 декабря в Москве состоятся окружные финалы пятого этапа конкурса "Лидеры России" – важного мероприятия на платформе "Россия – страна возможностей", инициированной президентом.

В Тамбове проверили качество капремонта многоквартирных домов 0 Министр ТЭК и ЖКХ региона Елена Бабикова, на этой неделе посетила два объекта в городе Тамбове: жилой дом на улице Железнодорожной и дом на улице Бригадной. Во время приема граждан жители данных домов высказали свои претензии по поводу качества проведенных капитальных ремонтных работ.

Жители Притамбовья: «Мы замерзаем в своих квартирах» 0 В селе Донском, расположенном в Тамбовском муниципальном округе, количество многоквартирных домов невелико, однако, несмотря на начало отопительного сезона в области, в них ощущается недостаток тепла. По словам жителей Молодёжной улицы, система централизованного теплоснабжения испытывает сбои с

После публикации на сайте ИА «Тамбов-информ» прокуратура через суд добилась ремонта дороги 0 Кирсановской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения по публикации «Жители Кирсанова называют отдельные дороги «тропами по бездорожью»», размещенной на сайте ИА «Тамбов-информ».