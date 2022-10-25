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До конца года в области капитально отремонтируют здания семи школ
Вчера, 19:33
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В 2022 году по федеральной программе «Развитие образования» в Тамбовской области капитально отремонтируют здания четырнадцати школ. В половине из них работы завершились к началу нового учебного года. Еще в семи близки к завершению.
В частности, более чем на 70% выполнены работы в корпусе №2 Первомайской школы, где учатся ребята с 1 по 4 классы. Как сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области, сейчас там ведутся работы по устройству кровли и полов, отделке внутренних помещений, прокладке сетей водоснабжения, отопления и водоотведения.
По словам директора школы Лидии Груздевой, после ремонта школа получит статус «Экошколы» — так решили на общественном обсуждении ученики, родители и педагоги.
— Помимо профильных учебных занятий, для детей мы планируем проводить тематические кружки, а также экологические мероприятия и экскурсии, — рассказала Лидия Груздева.
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