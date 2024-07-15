Капремонт школы-интерната в селе Горелое выполнен на 40% 0 В регионе активно продолжаются работы по капитальному ремонту 27 школ, включая Горельскую школу-интернат в Тамбовском муниципальном округе. По данным Министерства образования и науки области, средняя строительная готовность объекта составляет около 40%.

Бывший депутат Моршанска не смог оспорить изъятие собственности 0 Тамбовский областной суд отклонил жалобу Андрея Метальникова, бывшего депутата Моршанского горсовета, на решение Моршанского районного суда о передаче в доход государства шести объектов недвижимости, принадлежащих экс-парламентария. Таким образом, решение первой инстанции вступило в силу, что

Процесс торгов на право разработки месторождения «Центральное» приостановлен 0 Процесс торгов на право разработки недр в Тамбовской области приостановлен, а аукцион на право пользования восточной частью месторождения «Центральное» в Рассказовском округе был отменен без указания причины. Это следует из документации торгов, предоставленной Департаментом по недропользованию по

В центре Тамбова запретили размещать нестационарные торговые объекты 0 Глава администрации Тамбова Максим Косенков подписал постановление, запрещающее размещение нестационарных торговых объектов в центре города. Список улиц, на которых киоски и павильоны будут запрещены, опубликован и охватывает значительную часть центральных улиц.

В Тамбове троллейбусы хотят заменить электробусами 0 В Тамбове рассматривается возможность замены троллейбусов на электробусы. Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил об этом в своём Telegram-канале, отметив, что такие меры помогут избавиться от лишних проводов и конструкций в городе.

В ходе профмероприятий в Тамбове выявили у 10 человек рак 0 В городской поликлинике № 5 города Тамбова состоялась акция выходного дня, направленная на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний. В мероприятии приняли участие специалисты Тамбовского областного онкологического клинического диспансера.

Мичуринец вошёл в десятку лучших водителей такси в России 0 В Казани состоялся финал шестого всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России», где Денис Давыдов из Мичуринска достойно представил Тамбовскую область, войдя в десятку лучших водителей. Стаж работы Дениса в такси составляет восемь лет.

В усадьбе Воронцовых-Дашковых в Моршанском районе проведут противоаварийные работы 0 Региональный департамент по охране объектов культурного наследия выдал разрешение на проведение противоаварийных работ на памятнике федерального значения — усадебном доме Воронцовых-Дашковых в селе Новотомниково Моршанского округа. Работы будут проводиться Министерством культуры РФ в рамках

Произошло ДТП с погибшим на Бондарской дороге 0 Серая Гранта не пропустила на перекрёстке ярко-синию Гранту на дороге в Бондарском муниципальном округе.

Тамбовчане жалуются на проблему с деревьями в городе 0 Жители Тамбова выражают недовольство по поводу проблем с удалением сухих деревьев, которые годами остаются на улицах, создавая неухоженный вид и представляя опасность. В комментариях к публикациям в официальных пабликах администрации города, граждане часто поднимают этот вопрос, особенно акцентируя

Многие детские площадки в Тамбове находятся в неудовлетворительном состоянии 0 Жители Тамбова и области выражают серьёзное беспокойство по поводу состояния дворов, в которых они проживают. По данным тамбовского Центра управления регионом (ЦУР), за первые две недели июля было получено более 60 обращений граждан, касающихся грязи, плохого состояния или полного отсутствия малых

Фонд помощи СВО «Развитие Тамбовщины» собрал более 485 млн рублей 0 Фонд помощи СВО «Развитие Тамбовщины» получил средства от 5400 организаций и более 22750 физических лиц, собрав более 485 миллионов рублей. Жители региона активно поддерживают военных через этот фонд, который был создан представителями предпринимательского сообщества области.

В Жердевке завершаются работы по рекультивации мусорной свалки 0 В Жердевке в рамках национального проекта «Экология» завершается рекультивация полигона коммунальных отходов. Эти работы включают не только восстановление почвы, но и посев травы, что позволит вернуть землю, на которой ранее находились отходы, в состояние, близкое к природному.

Максим Егоров поручил решить проблему с паромной переправой в районе ТЭЦ 0 В четверг, 11 июля, Глава Тамбовской области Максим Егоров провёл личный приём граждан, на котором были рассмотрены несколько важных вопросов. Среди них было восстановление паромной переправы через реку Цна в районе ТЭЦ и оказание помощи многодетной семье из Притамбовья.

Максима Харникова привлекли к административной ответственности из-за срыва сроков по благоустройству 0 Глава Мичуринска Максим Харников был привлечён к административной ответственности за нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ. Прокуратура города обнаружила нарушения при реализации национального проекта "Жильё и городская среда". В 2022 году управление

Зданию по улице Московской, 90 в Тамбове присвоили статус объекта культурного наследия 0 В Тамбове здание по улице Московской, 90 получило статус объекта культурного наследия народов Российской Федерации. Соответствующий нормативный документ был принят 9 июля департаментом по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области.

Тамбовавтодор оштрафовали за ямы на дорогах 0 "Тамбовавтодор" столкнется с крупными штрафами за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Это решение было принято после проверки, проведенной прокуратурой Мучкапского района.

Следственный комитет проверит факты загрязнения реки Цна 0 Следственное управление Следственного комитета России по Тамбовской области инициировало процессуальную проверку после сообщений в СМИ о загрязнении реки Цны. Тамбовские СМИ ранее сообщали, что канализационные стоки в течение многих лет выливаются в реку из-за неработающих очистных сооружений в

Приватизация МУП «Тамбовгортранс» отменена 0 «Тамбовгортранс» исключён из плана приватизации и останется муниципальным предприятием, сообщил глава администрации города Максим Косенков в своём Телеграм-канале.

Сотрудника администрации Котовска привлекли за невыполнение требований прокурора 0 В мае 2024 года администрация Котовска не выполнила свои обязательства по предоставлению необходимых сведений и информации в ответ на запрос прокуратуры. Это привело к разбирательству в рамках статьи 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий,