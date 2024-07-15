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Капремонт школы-интерната в селе Горелое выполнен на 40%
В регионе активно продолжаются работы по капитальному ремонту 27 школ, включая Горельскую школу-интернат в Тамбовском муниципальном округе. По данным Министерства образования и науки области, средняя строительная готовность объекта составляет около 40%.
Ремонт в Горельской школе-интернате начался в марте этого года, на его проведение выделили почти 110 миллионов рублей. На сегодняшний день демонтажные работы выполнены на 90%, более чем на 50% завершены работы по ремонту системы канализации, электромонтажным работам и штукатурке стен. Подрядчики приступили к обновлению систем отопления и водоснабжения, ремонту фундамента, цоколя, отмостки и кровли.
В ходе выполнения работ были выявлены дефекты в фундаментной части здания, для устранения которых проведено дополнительное обследование и разработаны проектные решения.
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В регионе активно продолжаются работы по капитальному ремонту 27 школ, включая Горельскую школу-интернат в Тамбовском муниципальном округе. По данным Министерства образования и науки области, средняя строительная готовность объекта составляет около 40%.
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