|
В Тамбове в срок не завершили капремонт лицея № 29
Вчера, 11:15
Комментариев: 0
Версия для печати
До 1 июля текущего года должны были завершить работы по капитальному ремонту лицея № 29 по ул. Степана Разина в Тамбове. Весной на заседании городской Думы замглавы горадминистрации Антонина Колодина заявила, что отклонений от графика ремонтных работ нет.
Напомним, что на ремонт объекта выделено более 165 млн рублей, подрядчик ООО «Стройпремьер-Сервис» первоначально должен был завершить работы в 2021 году.
В настоящее время администрация города никак не комментирует срыв сроков выполнения работ.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.