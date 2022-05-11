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» » В 11 школах области идёт капитальный ремонт

В 11 школах области идёт капитальный ремонт

Сегодня, 08:57
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В 11 школах области идёт капитальный ремонтВ 11 общеобразовательных учреждениях Тамбовской области идет капитальный ремонт зданий. В частности ремонт школы идет в селе Пересыпкино-2 Гавриловского района. Здесь выполнено более половины запланированных работ.

Работы должны завершить до начала нового учебного года. По поручению руководителя региона создана рабочая группа, осуществляющая контроль за капитальным ремонтом школ Тамбовской области.
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