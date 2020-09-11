Обманутые дольщики с ул. Киквидзе, 77Б ждут конкретных действий по достройке дома Комментариев: 0



Во встречи приняли участие депутат Тамбовской областной Думы Андрей Жидков и депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. Ранее обманутые дольщики выходили на акции протеста – митинг и одиночные пикеты.



«Раз власть так халатно отнеслась к тому, что любой может собрать с людей деньги и скрыться в неизвестном направлении, мы будем требовать вернуть наше жильё. Также мы согласны на выплату компенсации, равнозначной стоимости квартир, либо на готовые квартиры в любом другом доме», - ранее заявляли дольщики.



Депутаты отмечают, что люди устали от отсутствия результатов, в профильные структуры, в том числе администрацию области семьи обращаются несколько лет. «Хватит нас кормить пустыми обещаниями!» — прямой посыл собрания дольщиков властям. Вчера обманутые дольщики по улице Киквидзе, 77Б города Тамбова провели собрание по вопросу достройки проблемного объекта. Строительство многоквартирного дома по улице Киквидзе, 77Б в Тамбове началось в апреле 2014-го, было приостановлено в октябре 2016 года. Общая предварительная стоимость достройки объекта составляет 293 миллиона рублей.Во встречи приняли участие депутат Тамбовской областной Думы Андрей Жидков и депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. Ранее обманутые дольщики выходили на акции протеста – митинг и одиночные пикеты.«Раз власть так халатно отнеслась к тому, что любой может собрать с людей деньги и скрыться в неизвестном направлении, мы будем требовать вернуть наше жильё. Также мы согласны на выплату компенсации, равнозначной стоимости квартир, либо на готовые квартиры в любом другом доме», - ранее заявляли дольщики.Депутаты отмечают, что люди устали от отсутствия результатов, в профильные структуры, в том числе администрацию области семьи обращаются несколько лет. «Хватит нас кормить пустыми обещаниями!» — прямой посыл собрания дольщиков властям.



