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» » Обманутые дольщики с ул. Киквидзе, 77Б ждут конкретных действий по достройке дома

Обманутые дольщики с ул. Киквидзе, 77Б ждут конкретных действий по достройке дома

Сегодня, 11:30
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Обманутые дольщики с ул. Киквидзе, 77Б ждут конкретных действий по достройке домаВчера обманутые дольщики по улице Киквидзе, 77Б города Тамбова провели собрание по вопросу достройки проблемного объекта. Строительство многоквартирного дома по улице Киквидзе, 77Б в Тамбове началось в апреле 2014-го, было приостановлено в октябре 2016 года. Общая предварительная стоимость достройки объекта составляет 293 миллиона рублей.

Во встречи приняли участие депутат Тамбовской областной Думы Андрей Жидков и депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. Ранее обманутые дольщики выходили на акции протеста – митинг и одиночные пикеты.

«Раз власть так халатно отнеслась к тому, что любой может собрать с людей деньги и скрыться в неизвестном направлении, мы будем требовать вернуть наше жильё. Также мы согласны на выплату компенсации, равнозначной стоимости квартир, либо на готовые квартиры в любом другом доме», - ранее заявляли дольщики.

Депутаты отмечают, что люди устали от отсутствия результатов, в профильные структуры, в том числе администрацию области семьи обращаются несколько лет. «Хватит нас кормить пустыми обещаниями!» — прямой посыл собрания дольщиков властям.
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Обманутые дольщики с ул. Киквидзе, 77Б ждут конкретных действий по достройке дома

Сегодня, 11:30
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Вчера обманутые дольщики по улице Киквидзе, 77Б города Тамбова провели собрание по вопросу достройки проблемного объекта. Строительство многоквартирного дома по улице Киквидзе, 77Б в Тамбове началось в апреле 2014-го, было приостановлено в октябре 2016 года. Общая предварительная стоимость

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