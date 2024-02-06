Отделения общества «Знание» откроются в муниципалитетах Тамбовской области 0 В Правительстве региона состоялось заседание наблюдательного совета Тамбовского регионального отделения Российского общества «Знание», организованное в формате открытого форума. Председателем заседания выступил Глава Тамбовской области Максим Егоров, который выразил идею активизации

Материнский капитал был проиндексирован на 7,4% 0 С 1 февраля 2024 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина материнский капитал был проиндексирован на 7,4%. Эта мера распространяется на семьи, которые либо не воспользовались материнским капиталом, либо воспользовались им лишь частично.

Анна Курманова ушла в отставку 0 По информации от «ПроТамбов», заместитель главы администрации Тамбова, ответственная за вопросы градостроительства, землепользования и управления муниципальным имуществом Анна Курманова, покинула свою должность.

Поставщик оставил Тамбов без новых самосвалов 0 23 октября 2023 года МБУ «Дирекция городских дорог» заключила с ООО «Альфа Инвест» из города Пушкино два муниципальных контракта на поставку автосамосвалов. По условиям соглашений компания должна была доставить до 8 декабря 2023 года 6 автосамосвалов на общую сумму 36 миллионов 19 тысяч 500 рублей.

Кольцо на пересечении улиц Чичерина и Сабуровской в Тамбове хотят демонтировать 0 На заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Тамбове были обсуждены вопросы организации движения, в том числе было рассмотрено удаление кольцевой развязки на перекрестке улиц Чичерина и Сабуровской.

В Тамбовской области выросла задолженность по оплате водоснабжения и водоотведения 0 По данным, опубликованным Министерством ТЭК и ЖКХ Тамбовской области, общая сумма задолженности населения за услуги водоснабжения и водоотведения к 1 января составила 812 миллионов рублей, что на 8% выше уровня предыдущего года.

Продолжается строительство оздоровительного комплекса в Рассказово 0 На текущий момент строительная готовность физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного на стадионе "Спартак" в городе Рассказово, составляет 65%, по информации предоставленной региональным министерством градостроительства и архитектуры. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Демография" и

Тамбовская делегация приняла в Дне здоровья 0 В преддверии Международной выставки-форума "Россия" на территории ВДНХ в Москве прошел День здоровья. Открытие мероприятия было официально проведено министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, заместителем председателя Совета Федерации Инной Святенко и заместителем министра промышленности и

В продукции «Токарёвской птицефабрики» опять обнаружили сальмонеллу 0 Продукция ОАО «Токарёвская птицефабрика» вновь обнаружена содержащей патогенные бактерии. Исследование продукции было проведено в «Центре гигиены и эпидемиологии в Вологодской области», после изъятия образцов у поставщика пищевых продуктов для учреждений социальной бюджетной сферы Вологодской

Представлен проект благоустройства «Южного» парка в Тамбове 0 Городские власти Тамбова представили концепцию будущего облика старинной Ахлябиновской рощи (Южного парка), которую планируется благоустраивать в текущем году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Это природное наследие и особо охраняемая территория в областном центре будет

Уборка центрального рынка в Тамбове может обойтись в 6 млн рублей 0 Организация, занимающаяся содержанием территории Тамбовского Центрального рынка, может столкнуться с расходами в размере 5,7 миллиона рублей в течение шести месяцев. Такова предварительная стоимость контракта, который будет заключен ООО «ТЦР» с победителем текущего аукциона. Результаты торгов будут

В Тамбове еще спилят почти 400 деревьев 0 Администрация Тамбова планирует провести массовую вырубку 389 деревьев в областном центре, объявив их аварийными. Эти насаждения, разбросанные по 38 дворам, будут устранены «под корень». Заказ на вырубку поступил от комитета благоустройства и охраны окружающей среды администрации Тамбова. Для этого

В картинной галерее тамбовчан поздравили с наступающим Китайским Новым годом 0 В Тамбовской областной картинной галерее прошел праздничный концерт, посвященный наступающему Чуньцзе, или Китайскому Новому году.

В Тамбовской области ожидаются перепады температур 0 В предстоящие выходные в Тамбове прогнозируются изменения температуры воздуха: в субботу ожидается морозная погода, в воскресенье - теплее из-за воздействия циклона. Эти изменения связаны с движением разделенных атмосферными фронтами неоднородных воздушных масс, как сообщает Гисметео. Ожидается

В Тамбове произошёл пожар в многоквартирном доме 0 Вчера в Тамбове произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Сенько. По информации регионального ГУ МЧС России, в результате инцидента выгорела комната размером 4 на 2,5 метра на третьем этаже. Пострадавших нет.

Тамбовской хулиганке предъявлено обвинение 0 17-летней жительнице Тамбова предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Россельхозбанк снизил первоначальный взнос по сельской ипотеке в Тамбовской области до 20% 0 Россельхозбанк снижает первоначальный взнос по программе сельской ипотеки с 30% до 20%. Остальные условия программы остались неизменными. Льготный кредит предоставляется на приобретение или строительство загородного жилого дома, а также на приобретение квартир на первичном рынке в домах высотой не

Организована горячая линия по вопросам защиты от неправомерных действий коллекторов 0 Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области запускает горячую линию, посвященную вопросам защиты от неправомерных действий коллекторов. Специалисты будут готовы ответить на вопросы граждан в рамках всероссийской акции, направленной на обеспечение защиты прав граждан от

В Тамбове создают кросс-команду для решения рейдов по ТЦ 0 В Тамбове комиссия по делам несовершеннолетних приняла инициативу по созданию кросс-функциональной команды, включающей родителей и граждан, проявляющих заботу, с целью организации адекватного и качественного досуга для детей-подростков. Это решение принято в ответ на проблему бесцельного проведения

Компанию «Арбат» на 2 года отстранила от участия в торгах 0 Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) внесло фирму «Арбат» в реестр недобросовестных поставщиков, согласно официальному заявлению ведомства. Основным мотивом для этого решения стало невыполнение обязательств, взятых на себя указанной компанией.