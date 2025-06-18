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В Мичуринске прошёл турнир памяти героя СВО Александра Тимошкина
Сегодня, 10:23
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На стадионе «Локомотив» в Мичуринске состоялся футбольный матч-турнир, посвящённый памяти Александра Вячеславовича Тимошкина — десантника, ветерана боевых действий в Чечне и участника специальной военной операции, героически погибшего 8 декабря 2023 года.
Организатором события выступило Мичуринское отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Это боевое братство объединяет не только афганцев, но и ветеранов современных вооружённых конфликтов — Чечни, Сирии и СВО. Отделение регулярно проводит мероприятия, посвящённые увековечиванию памяти погибших товарищей.
Перед началом турнира с тёплыми словами к участникам обратились председатель местного отделения РСВА Игорь Волков и директор школы № 18 Ирина Тимошкина — вдова героя. Оба подчеркнули значимость сохранения памяти и выразили благодарность всем, кто принимает участие в подобных патриотических инициативах.
По итогам соревнований победившая команда получила переходящий кубок, а все участники были награждены сувенирами, сладкими подарками и дипломами от отдела по физической культуре и спорту администрации города Мичуринска.
Проведение турнира стало возможным благодаря гранту в форме субсидии из бюджета Тамбовской области (соглашение № 75 от 04.09.2024 г.), что ещё раз подтверждает общественную значимость и поддержку подобных мероприятий на региональном уровне.
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