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В Моршанске прошёл волейбольный турнир памяти Героя СССР Николая Кузнецова
Сегодня, 12:00
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26 апреля в Моршанске состоялся традиционный волейбольный турнир среди воинов-интернационалистов Тамбовской области, посвящённый 40-летию подвига Героя Советского Союза Николая Анатольевича Кузнецова. Мероприятие объединило участников из разных городов региона — Мичуринска, Моршанска, Рассказово и Тамбова.
Организаторами выступили Благотворительный фонд имени Николая Кузнецова под руководством А.М. Тебякина и Тамбовская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», которую возглавляет А.Г. Жирнов.
Открытие турнира сопровождалось приветственным словом ветеранов разных поколений — председателя Совета ветеранов Моршанска Александра Еникова, участника боевых действий в Афганистане Николая Аввакумова и бойца специальной военной операции Юрия Романцова. Их слова стали напоминанием о связи поколений, воинском братстве и силе духа.
Город Мичуринск на турнире представили ветераны афганской кампании: Игорь Бабич, Александр Карпинский, Владимир Дудин, Сергей Воробьёв с супругой Ольгой Воробьевой, а также капитан команды — Александр Медников. Все участники продемонстрировали отличную физическую форму, сплочённость и командный дух. Особенно зрелищной стала финальная игра между командами Мичуринска и Моршанска. В упорной борьбе победу одержали хозяева турнира, однако мичуринцы уверенно заняли второе место, заслужив уважение зрителей и соперников.
Мичуринское местное отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» поздравило команду с достойным результатом и поблагодарило всех ветеранов за активное участие в спортивной и общественной жизни региона. Такие турниры не только укрепляют здоровье и боевой дух участников, но и сохраняют память о героическом прошлом нашей страны.
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