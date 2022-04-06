В Мичуринске прошёл городской турнир по бильярду среди воинов-интернационалистов Комментариев: 0



Соревнования проходили в бильярдном клубе "Пирамида", директор которого, Роман Геннадьевич Сушков любезно предоставил ветеранам бильярдный зал для соревнований.



Для начала, согласно жеребьёвки, участники провели два тура по олимпийской системе с выбыванием. Оставшиеся участники провели свои партии по круговой системе. Поединки прошли в острой, бескомпромисной борьбе, сочетая в себе азарт участников и интерес зрителей.



В финал турнира вышли А. Макеев и о. Дмитрий (в миру Быков).



Победителем турнира в упорной борьбе стал о. Дмитрий, который получил главный приз из рук заместителя главы администрации города Мичуринска С. И. Гридчина.



Всё участники и зрители выразили искреннюю благодарность организаторам турнира и пожелание дальнейших в организации досуга среди ветеранов и их семей. Мичуринское местное отделение Общероссийской Общественной организации "Российского Союза ветеранов Афганистана" в прошедшие выходные провело городской турнир по бильярду среди воинов-интернационалистов. Инициатором турнира стал Председатель правления ММО ТО ООО "РСВА" Игорь Иванович Волков, который напомнил собравшимся о том, что по всей стране проходят акции в поддержку наших ребят, которые сейчас выполняют свой военный долг, и специальной военной операции на Украине. Формы поддержки, конечно, самые разные, но вот смысл у них у всех один! Сила в правде! Ребята, мы в вас верим! Вы победите!Соревнования проходили в бильярдном клубе "Пирамида", директор которого, Роман Геннадьевич Сушков любезно предоставил ветеранам бильярдный зал для соревнований.Для начала, согласно жеребьёвки, участники провели два тура по олимпийской системе с выбыванием. Оставшиеся участники провели свои партии по круговой системе. Поединки прошли в острой, бескомпромисной борьбе, сочетая в себе азарт участников и интерес зрителей.В финал турнира вышли А. Макеев и о. Дмитрий (в миру Быков).Победителем турнира в упорной борьбе стал о. Дмитрий, который получил главный приз из рук заместителя главы администрации города Мичуринска С. И. Гридчина.Всё участники и зрители выразили искреннюю благодарность организаторам турнира и пожелание дальнейших в организации досуга среди ветеранов и их семей.



