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В Мичуринске прошёл городской турнир по бильярду среди воинов-интернационалистов

6 апреля 2022
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В Мичуринске прошёл городской турнир по бильярду среди воинов-интернационалистовМичуринское местное отделение Общероссийской Общественной организации "Российского Союза ветеранов Афганистана" в прошедшие выходные провело городской турнир по бильярду среди воинов-интернационалистов. Инициатором турнира стал Председатель правления ММО ТО ООО "РСВА" Игорь Иванович Волков, который напомнил собравшимся о том, что по всей стране проходят акции в поддержку наших ребят, которые сейчас выполняют свой военный долг, и специальной военной операции на Украине. Формы поддержки, конечно, самые разные, но вот смысл у них у всех один! Сила в правде! Ребята, мы в вас верим! Вы победите!

Соревнования проходили в бильярдном клубе "Пирамида", директор которого, Роман Геннадьевич Сушков любезно предоставил ветеранам бильярдный зал для соревнований.

Для начала, согласно жеребьёвки, участники провели два тура по олимпийской системе с выбыванием. Оставшиеся участники провели свои партии по круговой системе. Поединки прошли в острой, бескомпромисной борьбе, сочетая в себе азарт участников и интерес зрителей.

В финал турнира вышли А. Макеев и о. Дмитрий (в миру Быков).

Победителем турнира в упорной борьбе стал о. Дмитрий, который получил главный приз из рук заместителя главы администрации города Мичуринска С. И. Гридчина.

Всё участники и зрители выразили искреннюю благодарность организаторам турнира и пожелание дальнейших в организации досуга среди ветеранов и их семей.
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