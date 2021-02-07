Состоялся межрегиональный турнир по волейболу на призы Российского Союза ветеранов Афганистана Комментариев: 0



Инициатива организации и проведения спортивных состязаний принадлежит ММО ТО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» (руководитель Игорь Иванович Волков).



Первенство оспаривали 14 команд из Москвы (два состава), Санкт-Петербурга (две команды), Рязани, Воронежа, Тамбова, Обнинска, Тулы Зеленограда Московской области, Белгорода, Казани и Мичуринска (две команды).



Основные матчи прошли в спортивном зале МАОУ СОШ № 5 "НТЦ им И.В. Мичурина" 6 и 7 февраля.



От лица главы города Мичуринска Максима Харникова к спортсменам обратилась заместитель главы администрации города Лариса Китайчик.



Приветственное слово командам адресовали и ветераны Мичуринского местного отделения Тамбовской области общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана". Призовой фонд турнира подготовлен ветеранской организацией на средства Президентского гранта.



Игры в рамках турнира организовали по круговой системе. В 20 матчах выясняли, увезут ли победный кубок состязаний, или же главный приз турнира останется в наукограде. Церемония закрытия прошла в Мичуринске 7 февраля в 18:00.



Своё превосходство перед соперницами доказали волейболистки Зеленограда. На втором месте первая команда Мичуринска, подготовленная тренером-преподавателем отделения волейбола ДЮСШ Еленой Протасовой. Наибольший вклад в серебряное достижение коллектива, по оценке специалистов внесли Диана Воропаева и Ксения Старых. Бронзу завоевала команда Белгорода.



Командам-победительницам и призёрам вручены кубки и дипломы соответствующих степеней. Игроки этих команд награждены грамотами, медалями и ценными призами.



Мероприятие проводилось в рамках реализации социально значимого проекта «Военная патриотическая работа. Инновации, формы и методы деятельности организации ветеранов в этом направлении», который направлен на улучшение военно-патриотического воспитания среди студентов, школьников, молодежи в Мичуринске и Мичуринском районе. В спортивном зале «Темп» города Мичуринска 5 февраля 2021 г. в 13.30 состоялось торжественное открытие турнира по волейболу среди девушек 2008-2009 гг. р.Инициатива организации и проведения спортивных состязаний принадлежит ММО ТО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» (руководитель Игорь Иванович Волков).Первенство оспаривали 14 команд из Москвы (два состава), Санкт-Петербурга (две команды), Рязани, Воронежа, Тамбова, Обнинска, Тулы Зеленограда Московской области, Белгорода, Казани и Мичуринска (две команды).Основные матчи прошли в спортивном зале МАОУ СОШ № 5 "НТЦ им И.В. Мичурина" 6 и 7 февраля.От лица главы города Мичуринска Максима Харникова к спортсменам обратилась заместитель главы администрации города Лариса Китайчик.Приветственное слово командам адресовали и ветераны Мичуринского местного отделения Тамбовской области общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана". Призовой фонд турнира подготовлен ветеранской организацией на средства Президентского гранта.Игры в рамках турнира организовали по круговой системе. В 20 матчах выясняли, увезут ли победный кубок состязаний, или же главный приз турнира останется в наукограде. Церемония закрытия прошла в Мичуринске 7 февраля в 18:00.Своё превосходство перед соперницами доказали волейболистки Зеленограда. На втором месте первая команда Мичуринска, подготовленная тренером-преподавателем отделения волейбола ДЮСШ Еленой Протасовой. Наибольший вклад в серебряное достижение коллектива, по оценке специалистов внесли Диана Воропаева и Ксения Старых. Бронзу завоевала команда Белгорода.Командам-победительницам и призёрам вручены кубки и дипломы соответствующих степеней. Игроки этих команд награждены грамотами, медалями и ценными призами.Мероприятие проводилось в рамках реализации социально значимого проекта «Военная патриотическая работа. Инновации, формы и методы деятельности организации ветеранов в этом направлении», который направлен на улучшение военно-патриотического воспитания среди студентов, школьников, молодежи в Мичуринске и Мичуринском районе.



