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За аренду усадьбы Воронцовых-Дашковых просят 15,6 тысячи рублей
Сегодня, 08:09
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Планируется сдать в аренду на срок 49 лет усадьбу Воронцовых-Дашковых, расположенную в селе Новотомниково Моршанского района. Площадь основного здания, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, составляет 1739 квадратных метров. Усадьба занимает земельный участок площадью более 273 тысяч квадратных метров. Аренда объекта проводится через аукцион, результаты которого будут объявлены 16 июня. Начальная цена аренды составляет 15 653 рубля в месяц, с шагом аукциона в 783 рубля.
Усадьба является государственной собственностью и ее арендодателем выступает Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. Согласно проекту договора, арендатор несет ответственность за охрану объекта культурного наследия, включая расходы на поддержание усадьбы в должном состоянии. Арендатор вправе использовать имущество по своему усмотрению, но существуют определенные ограничения. Например, запрещено размещать склады и производства с взрывчатыми и огнеопасными материалами, а также лаборатории с неблагоприятными температурно-влажностными условиями и использованием химически активных веществ. Также запрещено размещение производств, работающих с оборудованием, создающим динамическое и вибрационное воздействие.
История усадьбы Новотомниково тесно связана с именем графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова, выдающегося русского государственного и военного деятеля, а также второго по величине землевладельца в России. Он унаследовал усадьбу, которая стала его собственностью. В 1859 году граф, также известный как главный управляющий конезаводством России, основал конный завод в Новотомниково и начал разведение орловских рысаков.
Фото: torgi.gov.ru
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