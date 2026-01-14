|
В Моршанском районе ищут арендатора для усадьбы Воронцовых-Дашковых
Вчера, 16:04
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области началась процедура подбора арендатора для усадьбы Воронцовых-Дашковых — объекта культурного наследия федерального значения, расположенного в Моршанском районе. Право долгосрочной аренды выставлено на открытый аукцион федеральным Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры.
Стартовая цена договора составляет 15,7 тыс. рублей в месяц при сроке аренды 49 лет. Участникам торгов необходимо внести задаток в размере 47 тыс. рублей, а шаг аукциона установлен на уровне 783 рублей. Приём заявок завершится 20 января, итоги планируется подвести на следующий день.
Арендатору предлагается двухэтажное здание площадью порядка 1,7 тыс. кв. метров и прилегающий земельный участок более 27 гектаров. Вся деятельность на территории усадьбы должна вестись с соблюдением требований по сохранению исторического облика и конструктивных элементов памятника. Допускается субаренда отдельных помещений, но передача прав по договору другим лицам исключена.
Усадьба, основанная в середине XIX века, ранее неоднократно становилась предметом интереса со стороны инвесторов. В разные годы обсуждались проекты санаторно-курортного и туристического назначения, однако до практической реализации они так и не дошли. Новые торги призваны дать объекту шанс на хозяйственное использование при сохранении его исторической ценности.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.