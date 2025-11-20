|
2 гектара под застройку — в Тамбовской области выставили на аукционы право аренды четырёх участков
Вчера, 16:02
В Тамбовской области на торги выставлены права аренды четырёх земельных участков общей площадью около 2 га. Совокупная начальная стоимость лотов составляет 67,4 млн рублей, следует из информации, опубликованной на сайте публично-правовой компании «Фонд развития территорий».
Самый крупный по стартовой цене лот — это участок площадью 0,5 га, расположенный в Тамбове на ул. Волжской, 44. На нём находится здание площадью 6 тыс. кв. м. Разрешённый вид использования — малоэтажная жилая застройка. Начальная стоимость — 47,5 млн рублей, цена отсечения — 14,2 млн. Для участия необходимо внести задаток 4,7 млн. Заявки принимаются до 2 декабря, итоги подведут 10 декабря.
Три других участка — общей площадью 1,5 га — объединены в один лот и находятся в посёлке Строитель, относящемся к Тамбову. На территории расположено здание площадью 18,5 тыс. кв. м. Земля предназначена под строительство многоквартирного дома. Стартовая цена — 19,9 млн рублей, цена отсечения — 6 млн, задаток — 2 млн. Заявки можно подать до 28 ноября, аукцион состоится 8 декабря.
Ранее, в начале ноября, в соседней Белгородской области не смогли реализовать два здания и участок стоимостью 40 млн руб. даже с третьей попытки. Их повторные торги перенесены на первый квартал 2026 года.
