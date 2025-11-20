Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Новые сапоги всегда жмут.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

» » » 2 гектара под застройку — в Тамбовской области выставили на аукционы право аренды четырёх участков

2 гектара под застройку — в Тамбовской области выставили на аукционы право аренды четырёх участков

Вчера, 16:02
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области на торги выставлены права аренды четырёх земельных участков общей площадью около 2 га. Совокупная начальная стоимость лотов составляет 67,4 млн рублей, следует из информации, опубликованной на сайте публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

Самый крупный по стартовой цене лот — это участок площадью 0,5 га, расположенный в Тамбове на ул. Волжской, 44. На нём находится здание площадью 6 тыс. кв. м. Разрешённый вид использования — малоэтажная жилая застройка. Начальная стоимость — 47,5 млн рублей, цена отсечения — 14,2 млн. Для участия необходимо внести задаток 4,7 млн. Заявки принимаются до 2 декабря, итоги подведут 10 декабря.

Три других участка — общей площадью 1,5 га — объединены в один лот и находятся в посёлке Строитель, относящемся к Тамбову. На территории расположено здание площадью 18,5 тыс. кв. м. Земля предназначена под строительство многоквартирного дома. Стартовая цена — 19,9 млн рублей, цена отсечения — 6 млн, задаток — 2 млн. Заявки можно подать до 28 ноября, аукцион состоится 8 декабря.

Ранее, в начале ноября, в соседней Белгородской области не смогли реализовать два здания и участок стоимостью 40 млн руб. даже с третьей попытки. Их повторные торги перенесены на первый квартал 2026 года.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Производственную площадку «Первомайскхиммаша» в Тамбовской области выставил ...

В Тамбове объявлен аукцион на застройку участка по программе КРТ

В Тамбове выставили на торги исторический комплекс торговых рядов

Продают вместе с общежитием бывшее здание Мичуринского университета

Продолжается распродажа активов завода «Ревтруд»

ОАО «Тамбов-Лада» проводит повторные торги по продаже имущества



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Тамбов возьмёт на баланс аварийный коллектор на Авиационной

Вчера, 20:02
0
Городские власти Тамбова решили наконец поставить точку в длительной истории с аварийным канализационным коллектором на улице Авиационной — тем самым, который стал источником пресловутых «фекальных озёр» и зловония на западе города. Проблему обещают устранить в 2026 году. Объект собираются взять в

2 гектара под застройку — в Тамбовской области выставили на аукционы право аренды четырёх участков

Вчера, 16:02
0
В Тамбовской области на торги выставлены права аренды четырёх земельных участков общей площадью около 2 га. Совокупная начальная стоимость лотов составляет 67,4 млн рублей, следует из информации, опубликованной на сайте публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Самый крупный по

Комплекс «Первомайского» снова выставили на торги: цену снизили до 135 миллионов

Вчера, 13:02
0
Имущественный комплекс ОАО «Мясоптицекомбинат “Первомайский”», находящегося в процедуре банкротства, вновь пытаются продать. Как сообщает организатор торгов — ООО «РЛМ-Петербург», стартовая цена лота снижена со 150 млн до 135 млн рублей после того, как первый аукцион не состоялся из-за отсутствия

С 1 декабря в Тамбове вырастет стоимость проезда: 30 рублей по карте, 32 — наличными

Вчера, 11:02
0
В Тамбове с 1 декабря планируют проиндексировать тарифы на городские и пригородные перевозки. Стоимость поездки по безналичной оплате составит 30 рублей, при оплате наличными — 32 рубля. Для льготных категорий граждан сохраняется скидка 50%: поездка обойдётся в 15 рублей. На пригородных маршрутах

В Тамбовской области предложили продлить утренний «сухой закон» до 10 часов и распространить его на «наливайки»

20 ноября 2025
0
Комитет по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства Тамбовской областной думы рекомендовал парламенту региона поддержать изменения в закон о регулировании оборота алкогольной продукции. Об этом сообщили в облдуме. Согласно законопроекту, ограничение времени

Тамбовчане могут сменить страховщика пенсионных накоплений до 1 декабря

20 ноября 2025
0
Жители Тамбовской области, у которых формируются пенсионные накопления, могут до 1 декабря подать заявление о смене страховщика. Об этом напоминает Отделение Социального фонда России по региону. Страховщиком может выступать как сам Социальный фонд, так и любой негосударственный пенсионный фонд

ФАС оштрафовала «Россети Центр» за нарушение сроков подключения жилого дома к электрическим сетям

20 ноября 2025
0
Тамбовское управление ФАС России привлекло ПАО «Россети Центр» к административной ответственности за нарушение сроков технологического присоединения к электросетям. Основанием для проверки стала жалоба жителя села Покрово-Пригородное, который пожаловался на затягивание процедуры подключения его

В Тамбове весной 2026 года установят памятник Гавриилу Державину

20 ноября 2025
0
В центре Тамбова появится ещё один значимый монумент: весной 2026 года в городе планируют установить памятник первому тамбовскому губернатору Гавриилу Державину. Инициатива принадлежит министру юстиции РФ Константину Чуйченко и получила официальную поддержку на расширенном заседании

В Тамбове под снос могут пойти надстройки бывшего санатория в усадьбе Асеевых, а не кафе «Прачечная»

19 ноября 2025
0
Картографические сервисы иногда подбрасывают журналистам неприятные сюрпризы — и на этот раз в ловушку попал не только «Вердикт», но и наша редакция, ранее допустившая неточность в указании объекта. Как выяснилось, по адресу Тамбов, ул. Набережная/Гоголя, 22/1 расположено не только кафе

Саратовский мост под Кирсановом остаётся в центре внимания: вопросы к подрядчику остаются без ответов

19 ноября 2025
0
Ситуация вокруг так называемого Саратовского моста через реку Ворону в Кирсановском округе продолжает вызывать широкий резонанс. Напомним, 15 ноября движение по мосту было полностью перекрыто после того, как один из пролётов сместился от центральной оси примерно на 20 см. Информация о ЧП

В Мичуринске открыли мемориальные доски в память о погибших участниках СВО

19 ноября 2025
0
Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций продолжает работу по увековечиванию памяти погибших земляков. 14 ноября в Мичуринске состоялась церемония открытия мемориальных досок в честь Алексея Добрынина и Кирилла Часовских, погибших в зоне

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

19 ноября 2025
0
О такой мере социальной поддержки участников СВО, как предоставление бесплатной путевки в реабилитационные центры СФР рассказала в интервью управляющий Отделением СФР по Тамбовской области Наталья Шабанова.

Делегация Тамбовской области принимает участие в международном форуме «Транспортная неделя-2025» в Москве

18 ноября 2025
0
В Москве открылся XIX международный форум «Транспортная неделя-2025», в работе которого участвует делегация Тамбовской области во главе с губернатором Евгением Первышовым. Мероприятие, организованное Минтрансом России, собрало более 4,5 тыс. участников — представителей федеральных и региональных

За опоздание тамбовских автобусов с поставщика требуют 9 миллионов

18 ноября 2025
0
Городские власти Тамбова через суд требуют взыскать более 9 миллионов рублей с компании-поставщика новых автобусов, которые с большим опозданием вышли на маршруты областного центра. Иск к владимирскому ООО «Волгабас Групп» уже поступил в Арбитражный суд области. Напомним, контракт на поставку 12

Тамбовский агрохолдинг объединяется после убыточного года на фоне земельных споров

18 ноября 2025
0
Крупный тамбовский агробизнес, связанный с предпринимателем Александром Оразлиевым, начинает масштабную реорганизацию. Компания «Агро Виста Тамбов» поглощает две другие структуры — «Агро Эдванс» и «Тамбовагропромхолдинг». Все они, по данным реестров, «прописаны» в одном кабинете на ул. Карла Маркса

Судьбу «Прачечной» в усадьбе Асеева решит арбитраж: город требует снести надстройку

18 ноября 2025
0
Знаковый для Тамбова объект — здание бывшей прачечной в исторической усадьбе фабриканта Асеева — стал предметом судебного разбирательства. Городская администрация подала иск в Арбитражный суд с требованием снести самовольную надстройку на здании по адресу: ул. Набережная/Гоголя, д. 22/1, где сейчас

Дело о гибели рыбы в Рогатом пруду: суд допрашивает свидетелей, эксперт утверждает — рыба погибла полностью

17 ноября 2025
0
В Арбитражном суде Тамбовской области прошло одно из самых показательных заседаний по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый. Подробный репортаж представило деловое издание «Вердикт». Прокуратура требует взыскать с Токарёвской птицефабрики более 2,86 млн руб., считая, что именно сбросы

Упрдор: восстановление моста через Ворону займёт до трёх месяцев

17 ноября 2025
0
ФКУ «Упрдор Москва–Волгоград» назвало ориентировочный срок восстановления движения по мосту через Ворону — от полутора до трёх месяцев. Информацию приводит деловое издание «Вердикт», обратившееся за официальным комментарием после происшествия. В ведомстве сообщили, что сооружение дважды проходило

В Мичуринске новый подрядчик приступил к устранению недоделок на путепроводе по улице Лаврова

17 ноября 2025
0
На путепроводе по улице Лаврова в Мичуринске развернулись восстановительные работы: к объекту приступил новый подрядчик, которому предстоит устранить недоделки после предыдущей организации. Об этом сообщил глава города Максим Харников на своей странице в соцсети. По его словам, подрядчику

Фасад и кровлю драмтеатра в Тамбове отремонтируют за два года: на работы выделено более 114 млн рублей

17 ноября 2025
0
В Тамбове готовятся к масштабному обновлению исторического здания драматического театра. Как сообщили в региональном правительстве, на реставрацию фасада и капитальный ремонт кровли направят 112,3 млн руб. федеральных средств и ещё 2,2 млн руб. — из бюджета области. Финансирование выделено в рамках

На трассе А-298 в Кирсановском округе сместился пролёт моста через Ворону: движение перекрыто

16 ноября 2025
0
В Кирсановском округе полностью перекрыто движение по мосту через реку Ворона на федеральной трассе А-298. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, с 15:00 15 ноября на участке дороги введено временное ограничение для всех видов транспорта из-за чрезвычайной ситуации. По данным ГИБДД,
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги