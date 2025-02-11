|
В Тамбове выставили на торги исторический комплекс торговых рядов
Сегодня, 13:50
Комментариев: 0
Версия для печати
Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» объявил конкурс на продажу объекта культурного наследия регионального значения – «Корпус торговых рядов» в Тамбове. Начальная стоимость исторического комплекса составляет 33,1 млн рублей.
Торговые ряды, построенные в конце XVIII века, расположены в центре города, на территории центрального рынка. Объект включает четыре здания общей площадью 6,9 тыс. кв. м, расположенные на четырёх земельных участках общей площадью 0,59 га.
Победитель торгов обязан провести научно-исследовательские и изыскательские работы, разработать проектную документацию по сохранению и реставрации зданий, а затем выполнить необходимые работы до конца 2029 года. Земельные участки под объектами будут предоставлены в аренду сроком на семь лет с ежегодной арендной платой в 474,5 тыс. рублей. По завершении реставрации новый владелец сможет выкупить участки.
Для участия в тендере необходимо внести задаток в размере 20,9 млн рублей. Приём заявок продлится до 31 марта, а итоги торгов планируется подвести 4 апреля.
Ранее, в конце января, историческое здание «Дом Н.А. Никифорова» в Тамбове было продано за символическую сумму в 1 рубль сочинской агропромышленной фирме «Бзога».
Фото: Марины Климковой
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.