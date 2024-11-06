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» » Департамент по охране объектов культурного наследия подал иск против администрации Староюрьевского округа из-за усадьбы Плевако

Департамент по охране объектов культурного наследия подал иск против администрации Староюрьевского округа из-за усадьбы Плевако

Вчера, 17:05
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Департамент по охране объектов культурного наследия подал иск против администрации Староюрьевского округа из-за усадьбы ПлевакоДепартамент по охране объектов культурного наследия Тамбовской области подал иск в Арбитражный суд с требованием обязать администрацию Староюрьевского муниципального округа принять меры по сохранению усадьбы Фёдора Плевако, расположенной в селе Вишнёвое. Заседание по делу назначено на 19 ноября.

Усадьба Плевако, когда-то великолепное двухэтажное здание с белоснежным балконом, парком, теннисным кортом и оранжереей, сейчас находится в плачевном состоянии, представляя собой почти руины. Здание является муниципальной собственностью, однако в местном бюджете нет средств на его реставрацию, а также не выделяются средства из регионального и федерального бюджетов для восстановления памятников культурного наследия. Это делает проведение работ по сохранению усадьбы практически невозможным. Местные власти также понимают, что не смогут продать объект за минимальную цену, как это происходит в Тамбове.

Вопрос о восстановлении усадьбы поднимался неоднократно. Известный адвокат и бывший сенатор от Тамбовской области Евгений Тарло ранее заявлял о готовности профинансировать проект, но его осуществить не удалось. С тех пор на руинах усадьбы периодически проводятся субботники, в ходе которых волонтёры и студенты собирают мусор.

Фёдор Плевако, знаменитый адвокат, жил в этой усадьбе более 40 лет. В конце XIX — начале XX века он активно участвовал в общественной жизни Тамбовской губернии, избирался гласным уездной и губернской управ, а также организовал на своей территории ферму, ясли и пожарную команду, придавая особое значение своему имению.

В 2018 году усадьба была признана памятником истории и культуры регионального значения, однако её сохранение по-прежнему остаётся под вопросом.

Фото: «Усадьба Фёдора Плевако» (vk.com)
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