Дорога развалилась из-за бездействия подрядчика в Первомайском округе Комментариев: 0



На участке автодороги были обнаружены выбоины, ямы и неровности, которые могут стать причиной аварий и человеческих потерь. Ответ на запрос жителя Тамбова Алексея Власкина, полученный в феврале после проверки прокуратурой, включал в себя термин «проломы», что свидетельствует о серьезности проблемы с дорогой.



Тем не менее, компания не приступила к аварийному ремонту участка, несмотря на то, что договор на содержание автодороги был заключен еще в июне 2023 года. Стоит отметить, что учредителем ООО «Тамбовстроймеханизация» является Марат Габуев, брат бывшего вице-губернатора области Арсена Габуева. Ранее Марат Габуев, будучи генеральным директором ООО «ТСМ», умышленно представлял ложные сведения в налоговые декларации и занижал доходы организации по налогу на прибыль за период с 2016 по 2017 годы. В результате фирма уклонилась от уплаты налогов на сумму около 75 миллионов рублей. Впоследствии бизнесмен полностью возместил ущерб, причиненный государству, что привело к прекращению уголовного дела. Прокуратура Первомайского района представила ООО «Тамбовстроймеханизация» на рассмотрение в связи с состоянием автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории муниципалитета. Согласно данным, областная Госавтоинспекция начала административное расследование согласно статье 12.34 КоАП РФ, связанной с нарушением требований безопасности дорожного движения в процессе строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорог.На участке автодороги были обнаружены выбоины, ямы и неровности, которые могут стать причиной аварий и человеческих потерь. Ответ на запрос жителя Тамбова Алексея Власкина, полученный в феврале после проверки прокуратурой, включал в себя термин «проломы», что свидетельствует о серьезности проблемы с дорогой.Тем не менее, компания не приступила к аварийному ремонту участка, несмотря на то, что договор на содержание автодороги был заключен еще в июне 2023 года. Стоит отметить, что учредителем ООО «Тамбовстроймеханизация» является Марат Габуев, брат бывшего вице-губернатора области Арсена Габуева. Ранее Марат Габуев, будучи генеральным директором ООО «ТСМ», умышленно представлял ложные сведения в налоговые декларации и занижал доходы организации по налогу на прибыль за период с 2016 по 2017 годы. В результате фирма уклонилась от уплаты налогов на сумму около 75 миллионов рублей. Впоследствии бизнесмен полностью возместил ущерб, причиненный государству, что привело к прекращению уголовного дела.



