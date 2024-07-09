Суд обязал освободить береговые линии Цны от незаконно установленных ограждений Комментариев: 0



Этот скандал активно обсуждался в социальных сетях, что привлекло внимание местных СМИ и властей. Редакция «ПроТамбова» выезжала на место и обнаружила, что на берегу находится большой особняк, обнесённый высоким забором, с благоустроенным пляжем, мостиками и причалом для маломерных судов, доступ к которым был ограничен.



Министр экологии Алла Албегова ранее поясняла, что три земельных участка в Периксе рядом с одним из пляжей на озере, ограждены, что ограничивало проезд по муниципальной дороге и доступ к береговой полосе озера. Жалобы о захвате береговой зоны поступали в Министерство еще прошлым летом. В ответ на повторные обращения, дело передали в межрегиональное управление Росприроднадзора, теруправление Росреестра по Тамбовской области и администрацию Тамбова.



Судебное заседание по этому вопросу должно было состояться 16 мая, но было перенесено из-за неявки ответчика. Суд состоялся спустя месяц, 13 июня. Истцом выступил комитет градостроительства и землепользования администрации города Тамбова, а в качестве третьего лица привлечено Министерство экологии и природных ресурсов региона. Ответчиками по делу являлись Максим Бардин, Айтен Зудина и Роман Зудин (директор компании ООО «ДСУ-2»).



Ответчики на заседание не явились, а их представители пытались оправдать действия наличием договора водопользования, который, по их словам, позволял им устанавливать ограждения для благоустройства территории. Однако суд не принял эти аргументы, указав, что договор водопользования предусматривает право на пользование водным объектом, но не разрешает установку дополнительных объектов, таких как ограждения.



Суд установил, что возведенное ответчиками сооружение в пределах береговой полосы и акватории водного объекта нарушает права граждан на свободный доступ к водным объектам общего пользования, а также бесплатное пользование водоемом.



Фото: Алла Албегова Тамбовский районный суд вынес решение по делу о незаконном ограничении доступа к водным объектам, удовлетворив жалобы жителей, которые жаловались на невозможность свободного доступа к Красному озеру и каналу реки Цна в районе деревни Перикса и улицы Андреевской, - сообщает «ПроТамбов».Этот скандал активно обсуждался в социальных сетях, что привлекло внимание местных СМИ и властей. Редакция «ПроТамбова» выезжала на место и обнаружила, что на берегу находится большой особняк, обнесённый высоким забором, с благоустроенным пляжем, мостиками и причалом для маломерных судов, доступ к которым был ограничен.Министр экологии Алла Албегова ранее поясняла, что три земельных участка в Периксе рядом с одним из пляжей на озере, ограждены, что ограничивало проезд по муниципальной дороге и доступ к береговой полосе озера. Жалобы о захвате береговой зоны поступали в Министерство еще прошлым летом. В ответ на повторные обращения, дело передали в межрегиональное управление Росприроднадзора, теруправление Росреестра по Тамбовской области и администрацию Тамбова.Судебное заседание по этому вопросу должно было состояться 16 мая, но было перенесено из-за неявки ответчика. Суд состоялся спустя месяц, 13 июня. Истцом выступил комитет градостроительства и землепользования администрации города Тамбова, а в качестве третьего лица привлечено Министерство экологии и природных ресурсов региона. Ответчиками по делу являлись Максим Бардин, Айтен Зудина и Роман Зудин (директор компании ООО «ДСУ-2»).Ответчики на заседание не явились, а их представители пытались оправдать действия наличием договора водопользования, который, по их словам, позволял им устанавливать ограждения для благоустройства территории. Однако суд не принял эти аргументы, указав, что договор водопользования предусматривает право на пользование водным объектом, но не разрешает установку дополнительных объектов, таких как ограждения.Суд установил, что возведенное ответчиками сооружение в пределах береговой полосы и акватории водного объекта нарушает права граждан на свободный доступ к водным объектам общего пользования, а также бесплатное пользование водоемом.Фото: Алла Албегова



