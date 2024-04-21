Руководитель Минэкологии обсудила с тамбовскими дачниками работы по очистке Цны Комментариев: 0



Как отмечает сама Алла Албегова на своей странице в «ВКонтакте», вопрос доступа представляет собой достаточно сложную проблему. Участки дачникам были выделены еще с 60-х годов прошлого века, и многие построенные объекты находятся в береговой зоне. Однако эти участки не только занимают береговую полосу, но и заходят в водный фонд, образованный рекой. Некоторые участки реки находятся в печальном состоянии с множеством старых деревьев, которые требуется удалить, но они не были учтены в проекте работ. В то же время текущее положение не соответствует действующему водному законодательству.



По словам дачников, у некоторых из них участки продолжаются даже в реку Цну, что означает, что часть реки находится в частной собственности, хотя эти участки являются государственным водным фондом и не могут быть приватизированы. Глава регионального министерства экологии Алла Албегова, встретилась с подрядчиком, ответственным за расчистку берегов реки Цны, чтобы обсудить состояние дел с дачниками из СНТ «Педагог». Основной темой обсуждения стала уборка спиленной растительности на берегах реки, а также обеспечение доступа техники к береговой зоне.Как отмечает сама Алла Албегова на своей странице в «ВКонтакте», вопрос доступа представляет собой достаточно сложную проблему. Участки дачникам были выделены еще с 60-х годов прошлого века, и многие построенные объекты находятся в береговой зоне. Однако эти участки не только занимают береговую полосу, но и заходят в водный фонд, образованный рекой. Некоторые участки реки находятся в печальном состоянии с множеством старых деревьев, которые требуется удалить, но они не были учтены в проекте работ. В то же время текущее положение не соответствует действующему водному законодательству.По словам дачников, у некоторых из них участки продолжаются даже в реку Цну, что означает, что часть реки находится в частной собственности, хотя эти участки являются государственным водным фондом и не могут быть приватизированы.



