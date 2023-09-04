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В Татаново продолжается стройка на берегу Цны
Сегодня, 10:24
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Жители Заречья, населенного пункта Татановского сельсовета, продолжают высказывать недовольство в связи с строительством, которое активно осуществляется в непосредственной близости к реке Цна.
Уже в конце июля представители регионального министерства экологии посетили указанное место и зафиксировали факты нарушений, после чего отправили соответствующие документы в Росприроднадзор. В результате этих мероприятий стройка временно была приостановлена. Однако в прошедшие выходные дни стройплощадка снова стала объектом активной деятельности, и на нее вернулись грузовики, а строительство возобновилось.
Представители министерства экологии Тамбовской области вновь отправились на место происшествия и отметили, что нарушения, связанные с соблюдением законодательства о природоохране, не только не прекратились, но и стали более очевидными. Например, в прибрежной защитной полосе наблюдается размещение грунтов, подверженных эрозии, а в береговой зоне были установлены столбы для возведения заборов. Кроме того, грузовики продолжают движение в прибрежной и водоохранной зоне реки Цна.
Необходимо напомнить, что предоставление земельных участков в собственность в береговой зоне реки Цна является неприемлемой практикой. Эти участки признаны землями общего пользования, и их приватизация строго запрещена.
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