В Татаново продолжается стройка на берегу Цны Комментариев: 0



Уже в конце июля представители регионального министерства экологии посетили указанное место и зафиксировали факты нарушений, после чего отправили соответствующие документы в Росприроднадзор. В результате этих мероприятий стройка временно была приостановлена. Однако в прошедшие выходные дни стройплощадка снова стала объектом активной деятельности, и на нее вернулись грузовики, а строительство возобновилось.



Представители министерства экологии Тамбовской области вновь отправились на место происшествия и отметили, что нарушения, связанные с соблюдением законодательства о природоохране, не только не прекратились, но и стали более очевидными. Например, в прибрежной защитной полосе наблюдается размещение грунтов, подверженных эрозии, а в береговой зоне были установлены столбы для возведения заборов. Кроме того, грузовики продолжают движение в прибрежной и водоохранной зоне реки Цна.



Необходимо напомнить, что предоставление земельных участков в собственность в береговой зоне реки Цна является неприемлемой практикой. Эти участки признаны землями общего пользования, и их приватизация строго запрещена. Жители Заречья, населенного пункта Татановского сельсовета, продолжают высказывать недовольство в связи с строительством, которое активно осуществляется в непосредственной близости к реке Цна.Уже в конце июля представители регионального министерства экологии посетили указанное место и зафиксировали факты нарушений, после чего отправили соответствующие документы в Росприроднадзор. В результате этих мероприятий стройка временно была приостановлена. Однако в прошедшие выходные дни стройплощадка снова стала объектом активной деятельности, и на нее вернулись грузовики, а строительство возобновилось.Представители министерства экологии Тамбовской области вновь отправились на место происшествия и отметили, что нарушения, связанные с соблюдением законодательства о природоохране, не только не прекратились, но и стали более очевидными. Например, в прибрежной защитной полосе наблюдается размещение грунтов, подверженных эрозии, а в береговой зоне были установлены столбы для возведения заборов. Кроме того, грузовики продолжают движение в прибрежной и водоохранной зоне реки Цна.Необходимо напомнить, что предоставление земельных участков в собственность в береговой зоне реки Цна является неприемлемой практикой. Эти участки признаны землями общего пользования, и их приватизация строго запрещена.



