Жители просят остановить строительство в Пригородном лесу Комментариев: 0



На этой неделе местные жители стали свидетелями попытки владельца участка доставить строительные материалы на место. Однако техника столкнулась с проблемами при подъезде к участку, ведь вокруг раскинулся лес. В результате весь процесс подъезда к площадке занял почти весь день. Несмотря на то, что жители обратились во все соответствующие инстанции, ответственные за охрану и использование этих земель, никто не отреагировал и не прибыл на место происшествия, даже представители лесного фонда. Единственными присутствующими были сотрудники министерства жилищного строительства.



Местные жители неоднократно обращались с этим вопросом к различным органам местной и региональной власти, а также к контрольно-надзорным органам. Городские и районные администрации перекидывают ответственность друг на друга, а проверки контрольно-надзорных органов так и не завершаются. Статус земли в этой зоне определен давно, и назначение участков четко определено как рекреационная зона. Однако обращение жителей к главе региона, поданное почти два месяца назад, осталось без ответа.



Ранее на данном участке уже производилась вырубка части леса. В Пригородном лесу, на границе города Тамбова и Тамбовского района в районе зоны отдыха «Горка», продолжается строительство, которое, по словам местных жителей, осуществляется на землях, предназначенных для отдыха и рекреации.На этой неделе местные жители стали свидетелями попытки владельца участка доставить строительные материалы на место. Однако техника столкнулась с проблемами при подъезде к участку, ведь вокруг раскинулся лес. В результате весь процесс подъезда к площадке занял почти весь день. Несмотря на то, что жители обратились во все соответствующие инстанции, ответственные за охрану и использование этих земель, никто не отреагировал и не прибыл на место происшествия, даже представители лесного фонда. Единственными присутствующими были сотрудники министерства жилищного строительства.Местные жители неоднократно обращались с этим вопросом к различным органам местной и региональной власти, а также к контрольно-надзорным органам. Городские и районные администрации перекидывают ответственность друг на друга, а проверки контрольно-надзорных органов так и не завершаются. Статус земли в этой зоне определен давно, и назначение участков четко определено как рекреационная зона. Однако обращение жителей к главе региона, поданное почти два месяца назад, осталось без ответа.Ранее на данном участке уже производилась вырубка части леса.



