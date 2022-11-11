Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Лучше скажи мало, но хорошо.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Льготникам выдали землю - без электричества, воды, газа и дорог

В Тамбове общественники хотят спасти троллейбусы

Тамбовскую область посетил представитель Уполномоченного по правам человека РФ

Депутат призвал отказаться от сомнительной инициативы укрупнения Тамбова

В Тамбовской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей

Администрация Тамбова выделила инвалидам полуразрушенное помещение

Гордума может выступить с инициативой о присоединении шести населенных пунктов

К Тамбову планируют присоединить шесть населённых пунктов

В посёлке Тригуляй идёт борьба за сохранение леса

В Мичуринске состоялось открытие мемориальной доски солдату, погибшему во время проведения СВО

Тамбовчан приглашают на «Осеннюю ярмарку»

Администрация Тамбова не смогла завершить в срок губернаторский проект «Дворы Тамбовщины»

» » Попытка строительства в Пригородном лесу переросла в потасовку

Попытка строительства в Пригородном лесу переросла в потасовку

Сегодня, 08:40
Комментариев: 0
Версия для печати
Попытка строительства в Пригородном лесу переросла в потасовку Вчера в Пригородном лесу буквально разворачивались боевые события. Представители застройщика начали огораживать очередной участок леса, так называемую территорию зоны отдыха – «Горку». Местные жители вышли живой цепью защищать Пригородный лес, ситуация практически переросла в потасовку между представителями застройщика и гражданами, которые пытались воспрепятствовать работам.

Активность вокруг зоны отдыха началась несколько дней назад, тогда местные жители пытались уговорить застройщика не предпринимать никаких действий. Приезжали представители управления лесами, которые подтвердили, что эти земли относятся к Гослесфонду и строительство здесь не может проводиться. При этом полиция, которая приехала на место заявила, что не имеет полномочий остановить строительные работы.

История попытки застроить зону отдыха «Горка» своими корнями уходит во времена правления Олега Бетина. Именно тогда спорные земли нарезали на частные участки.

Сегодня активность возобновилась, и жители бьют тревогу, так как последние участки Пригородного леса отдают под застройку. По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который помогает местным жителям - подобные процессы закономерны, когда власть самоустраняется от решения проблем, люди берут инициативу в свои руки и пытаются хоть как-то защитить своё право на достойную среду обитания.

«Напомню, что весной руководство области обещало не допустить уничтожение последних участков леса, и что мы видим? Что сейчас происходит в Пригородном лесу - это яркий пример того, к чему может привести бездействие властей, а именно - к прямым конфликтам между гражданами и застройщиком», - отмечает Александров.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Горожане: «В пригородном лесу происходит тотальная вырубка леса»

Новый участок Пригородного леса планируют застроить домами

Жители притамбовья: «Требуем остановить варварское уничтожение леса»

Очередной участок в Пригородном лесу начали застраивать

В Пригородном лесу вырубают деревья

Жители пос. Тамбовский лесхоз ждут реакцию от властей на застройку Пригород ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Попытка строительства в Пригородном лесу переросла в потасовку

Сегодня, 08:40
0
Вчера в Пригородном лесу буквально разворачивались боевые события. Представители застройщика начали огораживать очередной участок леса, так называемую территорию зоны отдыха – «Горку». Местные жители вышли живой цепью защищать Пригородный лес, ситуация практически переросла в потасовку между

В Котовске закончили ремонт дороги на городское кладбище

Сегодня, 07:34
0
В Котовске подрядчик готовится к приёмке работ по ремонту дороги на улице Сосновой, ведущей на городское кладбище. Местные жители долгие годы добивались ремонта дороги.

Льготникам выдали землю - без электричества, воды, газа и дорог

Вчера, 08:36
0
Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров обозначил серьезную проблему, что много лет городские власти, которые выдавали землю льготным категориям граждан в селе Селезни Тамбовского района не могут туда провести коммуникации.

В Тамбовской области обнаружили тонну фальсифицированного сыра

Вчера, 08:14
0
Россельхознадзор выявил поставку фальсифицированного сыра в соцучреждения Тамбовской области. Так, ИП Мордасов В.А. доставил в регион тонну сыра от ООО «Стимул» без документов, подтверждающих происхождение продукта.

В Тамбове разобрали «народную» плотину

Вчера, 08:10
0
10 ноября в Тамбове разобрали «народную» плотину, возведённую на средства бизнесмена Александра Романова. Демонтаж привёл к резкому снижению уровня воды в реке Цна.

У больницы Архиепископа Луки запретят остановку транспорта

11 ноября 2022
0
В Тамбове у городской клинической больницы имени Архиепископа Луки запретят остановку транспорта. Таблички «Работает эвакуатор» уже установили по обеим стороны улицы Гоголя.

«Вкусные пятницы» от Россельхозбанка знакомят тамбовчан с местными производителями

11 ноября 2022
0
Тамбовский филиал Россельхозбанка 11 ноября провел выездную фермерскую мини-ярмарку «Вкусная пятница» на территории крупного российского производителя химической продукции АО «Пигмент». Предприятие, общая численность сотрудников которого составляет 1600 человек, является единственным в России и СНГ

В Тамбовской области откроют первый памятник бойцам СВО

11 ноября 2022
0
У здания школы Инжавинского района в феврале 2023 года, накануне годовщины спецоперации, установят первый в Тамбовской области памятник героям СВО. Прототип скульптуры - боец-тамбовчанин Роман, погибший при исполнении воинского долга.

В тамбовском сквере на Киквидзе включили новые фонари

10 ноября 2022
0
В Тамбове в новом сервере на улице Киквидзе установили 37 энергоэффективных светильников. Территорию обустроили по программе «Формирование комфортной городской среды».

В Тамбове реконструируют территорию около Дома культуры «Знамя труда».

10 ноября 2022
0
В Тамбове идёт масштабная реконструкция территории около Дома культуры «Знамя труда». Работы продлятся до конца ноября.

Токарёвскую птицефабрику ожидает проверка Росприроднадзора

10 ноября 2022
0
Тамбовская региональная общественная экологическая организация имени И.В.Мичурина в интересах жителей Токаревского района направила в адрес Росприроднадзора заявление с просьбой проверить деятельность местной птицефабрики.

В Тамбове пройдет мастер-класс по чайному искусству

9 ноября 2022
0
13 ноября в помещении школы йоги «Аштанга Тамбов» (ул. Н. Вирты, 16, цокольный этаж) пройдет первый из серии мастер-классов по чайному искусству с чайным мастером Чжэн Лици в 17:00 (12+).

Тамбовчане могут платить за мусор без комиссии

9 ноября 2022
0
АО «Тамбовская сетевая компания» сообщает, что для всех жителей Тамбовской области появилась возможность платить за услугу по обращению с ТКО. Для этого необходимо установить мобильное приложение Энергия+ или зарегистрироваться на сайте lk.tosk.tmb.ru. Шестизначный код для регистрации в личном

В регионе заложили более 180 гектаров садов интенсивного типа

9 ноября 2022
0
В Тамбовской области проходит осенняя закладка садов, в данный момент - интенсивного типа. Плотность посадки - от 800 растений на гектар.

Лучшие образовательные организации Тамбовской области получат по 2 миллиона рублей

9 ноября 2022
0
В Тамбовской области лучшие педагогические коллективы наградят грантами по 2 миллиона рублей. Средства будут распределять по итогам конкурса "Pro.Признание".

Россельхозбанк направил свыше 8,6 млрд рублей на поддержку АПК Тамбовской области с начала года

9 ноября 2022
0
С начала 2022 года Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу Тамбовской области свыше 8,6 млрд рублей кредитных средств. Из них 8,1 млрд рублей, или 94%, заемщики получили по льготной ставке.

Прокуратура выявила нарушения в деятельности АНО, осуществляющей обслуживание инвалидов

8 ноября 2022
0
Прокуратурой Знаменского района по коллективному обращению граждан, проживающих в стационарном учреждении АНО ЦСП «Надежда», проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в данной организации.

За 7 лет в тамбовском приюте спасли 2000 кошек и собак

8 ноября 2022
0
За последние семь лет в тамбовском центре помощи животным «Доброе сердце» спасли около 2000 кошек и собак. В учреждении их выхаживают, лечат и отдают новым хозяевам.

В Тамбове началась компенсационная высадка деревьев

8 ноября 2022
0
В Тамбове 7 ноября стартовала компенсационная высадка деревьев взамен удалённых крупномеров. Так, 6 остролистых клёнов и 10 лип украсили улицы Гоголя и Пионерскую.

В Тамбове прошли мероприятия посвященные Дню Октябрьской революции

7 ноября 2022
0
Коммунисты и их сторонники под красными флагами вышли в Тамбове к памятнику В.И. Ленину, чтобы встретить 105-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.

Россельхозбанк в Тамбове выступил на Аграрном экономическом форуме «Россия: продовольственная безопасность»

7 ноября 2022
0
В Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина состоялся Аграрный экономический форум «Россия: продовольственная безопасность». Форум прошел в рамках IV Московского академического экономического форума (МАЭФ-2022). В мероприятии приняла участие директор Тамбовского филиала
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги