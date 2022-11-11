Попытка строительства в Пригородном лесу переросла в потасовку Комментариев: 0



Активность вокруг зоны отдыха началась несколько дней назад, тогда местные жители пытались уговорить застройщика не предпринимать никаких действий. Приезжали представители управления лесами, которые подтвердили, что эти земли относятся к Гослесфонду и строительство здесь не может проводиться. При этом полиция, которая приехала на место заявила, что не имеет полномочий остановить строительные работы.



История попытки застроить зону отдыха «Горка» своими корнями уходит во времена правления Олега Бетина. Именно тогда спорные земли нарезали на частные участки.



Сегодня активность возобновилась, и жители бьют тревогу, так как последние участки Пригородного леса отдают под застройку. По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который помогает местным жителям - подобные процессы закономерны, когда власть самоустраняется от решения проблем, люди берут инициативу в свои руки и пытаются хоть как-то защитить своё право на достойную среду обитания.



«Напомню, что весной руководство области обещало не допустить уничтожение последних участков леса, и что мы видим? Что сейчас происходит в Пригородном лесу - это яркий пример того, к чему может привести бездействие властей, а именно - к прямым конфликтам между гражданами и застройщиком», - отмечает Александров. Вчера в Пригородном лесу буквально разворачивались боевые события. Представители застройщика начали огораживать очередной участок леса, так называемую территорию зоны отдыха – «Горку». Местные жители вышли живой цепью защищать Пригородный лес, ситуация практически переросла в потасовку между представителями застройщика и гражданами, которые пытались воспрепятствовать работам.Активность вокруг зоны отдыха началась несколько дней назад, тогда местные жители пытались уговорить застройщика не предпринимать никаких действий. Приезжали представители управления лесами, которые подтвердили, что эти земли относятся к Гослесфонду и строительство здесь не может проводиться. При этом полиция, которая приехала на место заявила, что не имеет полномочий остановить строительные работы.История попытки застроить зону отдыха «Горка» своими корнями уходит во времена правления Олега Бетина. Именно тогда спорные земли нарезали на частные участки.Сегодня активность возобновилась, и жители бьют тревогу, так как последние участки Пригородного леса отдают под застройку. По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который помогает местным жителям - подобные процессы закономерны, когда власть самоустраняется от решения проблем, люди берут инициативу в свои руки и пытаются хоть как-то защитить своё право на достойную среду обитания.- отмечает Александров.



