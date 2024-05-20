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Министерство экологии вмешалось в ситуацию с захватом пляжа в Тамбове
20 мая 2024
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Министр экологии Тамбовской области Алла Албегова в социальных сетях рассказала неравнодушным тамбовчанам о ситуации с перекрытым доступом к пляжу на части канала реки Цны, на Красном озере. Летом прошлого года местная жительница Екатерина З. пожаловалась, что владельцы участков незаконно захватили часть пляжа, перегородили к нему дорогу и на арендованном участке берега построили пирс, куда никого не пускают. Региональное Минэкологии, получив эту информацию, начало действовать в рамках закона.
Хотя Минэкологии не имеет полномочий для самостоятельного принятия решений, оно может привлечь федеральные и муниципальные структуры для восстановления справедливости. Чиновники подготовили соответствующие письма, и администрация города Тамбова инициировала судебный процесс по демонтажу незаконных ограждений. В этом процессе Минэкологии поддерживает городские власти в качестве третьей стороны.
Недавно от той же жительницы поступило повторное обращение о самовольном строительстве пирса на одном из участков. Чиновники провели проверку, подтвердили этот факт и направили арендатору предупреждение. Если арендатор проигнорирует предупреждение и добровольно не расторгнет договор аренды, Минэкологии подаст на него в суд.
Для усиления борьбы с такими нарушениями региональное Минэкологии разработало типовое исковое заявление и составило график выездов инспекторов вдоль реки Цны для выявления подобных нарушений. Вся обнаруженная информация будет направляться в прокуратуры муниципальных округов.
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