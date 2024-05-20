Министерство экологии вмешалось в ситуацию с захватом пляжа в Тамбове

В Стрельцах пройдёт фестиваль ремесленного сыра 0 В селе Стрельцы Тамбовского муниципального округа 15 июня состоится фестиваль ремесленного сыра "PROсыр. ПритамбовьеFEST" (0+). Вопросы по его проведению обсудили на выездном рабочем совещании с участием сотрудников администрации округа и подведомственных организаций.

Жители посёлка Березка пожаловались на питьевую воду с запахом бензина 0 Жители посёлка Берёзка обратились к властям с просьбой обеспечить их качественной питьевой водой. Проблемы с питьевой и технической водой существуют в посёлке уже давно. На месте побывали активисты регионального отделения Народного фронта, чтобы выяснить ситуацию.

АО «ТСК» готовится к новому отопительному сезону 0 Недавно в Тамбовской области завершился очередной отопительный сезон, и специалисты «Тамбовской сетевой компании» (АО «ТСК») сразу же приступили к подготовке к следующему осенне-зимнему периоду.

Хирурга из Кирсанова приговорили к двум годам за причинение смерти по неосторожности 0 Суд вынес приговор хирургу Кирсановской ЦРБ по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», назначив наказание в виде двух лет лишения свободы.

В Тамбове до конца 2024 года закроют площадь Музыки 0 До конца 2024 года на площади Музыки в Тамбове не будут проводиться массовые мероприятия. Это связано с работами по реконструкции канализационного коллектора на улице Набережной. На третьем этапе начались работы на участке от КНС №3 до здания Росреестра, включая разработку котлованов для монтажа

Депутат Государственной Думы Тамара Фролова обозначила проблемы в сфере здравоохранения 0 На 41-м заседании Тамбовской областной думы депутат Государственной Думы, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова выразила критику по части ежегодного отчёта главы Тамбовской области Максима Егорова, касающейся здравоохранения.

Тамбовский «Спартак» одержал победу над московской командой 0 19 мая в рамках седьмого тура Первенства России среди команд Второй лиги тамбовский «Спартак» одержал победу над московской командой «Строгино» со счётом 3:1.

В Правительстве Тамбовской области новые кадровые назначения 0 На оперативном совещании глава Тамбовской области Максим Егоров объявил о новых кадровых назначениях в областном Правительстве.

Министерство экологии вмешалось в ситуацию с захватом пляжа в Тамбове 0 Министр экологии Тамбовской области Алла Албегова в социальных сетях рассказала неравнодушным тамбовчанам о ситуации с перекрытым доступом к пляжу на части канала реки Цны, на Красном озере. Летом прошлого года местная жительница Екатерина З. пожаловалась, что владельцы участков незаконно захватили

Исторический дом на улице Максима Горького в Тамбове остался без покупателей 0 Дом коллекционера Николая Никифорова, выставленный на аукцион за 1 рубль, не удалось продать. На торги не поступило ни одной заявки, и аукцион был признан несостоявшимся. Этот объект культурного наследия находится в Тамбове на улице Максима Горького, 68В. Площадь двухэтажного кирпичного здания

В Мичуринске прокуратура взыскала с местной администрации компенсации за нападение бродячей собаки 0 В прокуратуру Мичуринска обратилась местная жительница с жалобой на нападение бездомной собаки на её девятилетнюю дочь. Инцидент произошёл в декабре прошлого года на улице Социалистической. Собака напала на девочку, порвав её куртку. К счастью, ребёнок не пострадал, пострадала только одежда.

Контейнерную площадку застройщик оборудовал после вмешательства прокуратуры 0 В ответ на обращение жителя многоквартирного дома № 24 «л» на Моршанском шоссе, прокуратура Октябрьского района г. Тамбова провела проверку на предмет соблюдения градостроительных норм.

Участились случаи нападения клещей на жителей области 0 С приходом весны в Тамбовской области активизировались клещи, которые являются переносчиками таких инфекционных заболеваний, как клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз, туляремия и моноцитарный эрлихиоз.

Горожане пожаловались на неудобный пешеходный переход в районе Комсомольской площади 0 Жители Тамбова жалуются на неудобный участок дороги на кольце на Комсомольской площади, который приходится пересекать с риском для жизни, либо идти в обход, что составляет около 400 метров.

Глава Тамбовской области Максим Егоров отчитался о результатах работы за 2023 год 0 17 мая в Тамбовской областной Думе глава региона Максим Егоров отчитался о результатах работы Правительства области за 2023 год. Он охватил различные сферы: здравоохранение, образование, экономику, инвестиционную политику, культуру, туризм, сельское и жилищное хозяйство, охрану окружающей среды и

Более 4 млрд рублей задолжали управляющие компании за энергоресурсы 0 Задолженность управляющих компаний, муниципальных и областных учреждений Тамбовской области за топливно-энергетические ресурсы составляет почти 4,4 млрд рублей, сообщил глава региона Максим Егоров в своём Telegram-канале. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая сумма задолженности

В Тамбовской области почти 2 тысячи человек зарегистрировано с ВИЧ-инфекцией 0 Каждый год в третье воскресенье мая во всем мире чтят память людей, погибших от СПИДа. В этом году Всемирный день памяти жертв СПИДа отмечается 19 мая.

Проблему приватизации госимущества в Тамбовской области хотят решить этим летом 0 В июле этого года в Тамбовской области будет изменена программа приватизации государственного имущества, чтобы сделать её более привлекательной и выгодной. Соответствующий региональный законопроект внесён на рассмотрение Тамбовской областной Думы.

Клининговую компанию обвиняют в уклонении от уплаты налогов и взносов на более чем 130 млн рублей 0 Управление Следственного комитета России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и страховых сборов клининговой компанией (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщили в ведомстве. Название компании не разглашается.

За две недели мая в Тамбове вывезено больше 180 стихийных свалок 0 В первой половине мая силами АО «ТСК» было ликвидировано 181 несанкционированная свалка на территории Тамбова, объём которых составил 6,1 тысячи кубических метров.