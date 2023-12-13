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Власти обратили внимание на экологическую проблему от деятельности «Ашана»
Вчера, 10:25
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Министерство экологии Тамбовской области выявило нарушения в области природоохранного законодательства, которые долгие годы оставались незамеченными властями. Речь идет о центре по переработке мяса французской торговой сети «Ашан» в Тамбове.
Еще в начале осени в ведомство поступила информация о стоках, несущих неприятный запах и сопровождаемых жировой пленкой. Эти стоки стекали в ров и под траншеей под балку автодороги «Тамбов-Мичуринск», достигая прудов в окрестностях села Стрельцы. Место сброса было идентифицировано как производственная площадка ООО «Филье Проперти», откуда они вытекают прямо из-под забора.
Анализ стоков выявил превышение уровней аммония в 71 раз, фосфатов в 34 раза, хлоридов в 2,6 раза, а также обнаружение жиров, характерных для промышленных стоков мясной переработки.
После проверки областное управление Роспотребнадзора и минэкологии предупредили предприятие о выявленных нарушениях. «Филье Проперти» признало факт нарушений, но отказалось прекращать воздействие на окружающую среду в ближайшее время, ссылаясь на предусмотренные проектом меры, принятые в 2017 году. Исправление нарушений планируется завершить к концу весны следующего года.
Министерство экологии намерено передать материалы в прокуратуру Тамбовского округа. Возникает вопрос, почему эта проблема не привлекала столько внимания региональных властей в течение шести лет.
Фото: Министерство экологии Тамбовской области
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