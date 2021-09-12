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Перерабатывающие предприятия области должны использовать местное сырье
Вчера глава администрации Тамбовской области Александр Никитин посетил предприятие по производству мясной продукции ООО «Филье Проперти» («Ашан») в селе Стрельцы Тамбовского района.
В год предприятие производит 70 тысяч тонн фасованной продукции. В ходе инспектирования губернатор отметил, что перерабатывающие предприятия области должны в первую очередь использовать местное сырье.
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