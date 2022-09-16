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Приняты меры по восстановлению прав граждан на благоприятную окружающую среду
Сегодня, 09:37
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В производстве Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области находится жалоба жителя Сосновского района Тамбовской области М. по вопросу нарушения прав на благоприятную окружающую среду.
Заявитель пожаловался на бездействие администрации Сосновского района Тамбовской области по принятию мер по уничтожению на территории указанного органа местного самоуправления ядовитой дикорастущей травы – борщевика, а также по ликвидации несанкционированной свалки.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру Сосновского района Тамбовской области, в результате проверки, факты, указанные в жалобе, подтвердились. Было установлено, что администрацией Сосновского района в нарушение требований законодательства не приняты меры по уничтожению ядовитого растения – борщевик и не проведены мероприятия по ликвидации несанкционированной свалки.
В целях устранения выявленных нарушений прокурором района было внесено представление в адрес главы администрации Сосновского района.
По информации администрации Сосновского района Тамбовской области требования, данного представления исполнены, несанкционированная свалка ликвидирована, ядовитое растение – борщевик скошен.
Факт восстановления прав граждан на благоприятную окружающую среду подтверждается материалами фотосъемки.
Таким образом, были приняты меры к восстановлению прав граждан на благоприятную окружающую среду.
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