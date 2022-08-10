Восстановлены права граждан в Сосновском районе на благоприятную окружающую среду Комментариев: 0



В жалобе заявитель указал, что река Челновая, расположенная в окрестности р.п. Сосновка Сосновского района Тамбовской области, на протяжении длительного времени (40 лет) загрязняется канализационными стоками с бывшей откормбазы, расположенной на окраине указанного населенного пункта. Все обращения в адрес органа местного самоуправления по решению указанной выше проблемы остались безрезультатны. Администрация Сосновского поссовета Сосновского района Тамбовской области бездействует и не решает вопрос по устранению нарушений в организации водоотведения.



Усматривая нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду, Уполномоченный обратился в прокуратуру Сосновского района Тамбовской области и Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.



По результатам проверки, проведенной прокуратурой района, факты, указанные в жалобе, подтвердились. В целях устранения нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства, прокурором района было внесено представление в адрес конкурсного управляющего ОАО «Маслодельно-сыродельно завод «Сосновский». Во исполнение данного представления нарушения были устранены, канализационный коллектор отремонтирован.



Факт восстановления прав граждан на благоприятную окружающую среду подтверждается информацией, предоставленной Управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области, из которой следует, что в ходе проверки поступления сточных вод в р. Челновая в настоящее время не выявлены.



Таким образом, были приняты меры к восстановлению прав граждан на благоприятную окружающую среду. В адрес Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области поступила жалоба от жителя Сосновского района Тамбовской области М. по вопросу нарушения прав на благоприятную окружающую среду.В жалобе заявитель указал, что река Челновая, расположенная в окрестности р.п. Сосновка Сосновского района Тамбовской области, на протяжении длительного времени (40 лет) загрязняется канализационными стоками с бывшей откормбазы, расположенной на окраине указанного населенного пункта. Все обращения в адрес органа местного самоуправления по решению указанной выше проблемы остались безрезультатны. Администрация Сосновского поссовета Сосновского района Тамбовской области бездействует и не решает вопрос по устранению нарушений в организации водоотведения.Усматривая нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду, Уполномоченный обратился в прокуратуру Сосновского района Тамбовской области и Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.По результатам проверки, проведенной прокуратурой района, факты, указанные в жалобе, подтвердились. В целях устранения нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства, прокурором района было внесено представление в адрес конкурсного управляющего ОАО «Маслодельно-сыродельно завод «Сосновский». Во исполнение данного представления нарушения были устранены, канализационный коллектор отремонтирован.Факт восстановления прав граждан на благоприятную окружающую среду подтверждается информацией, предоставленной Управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области, из которой следует, что в ходе проверки поступления сточных вод в р. Челновая в настоящее время не выявлены.Таким образом, были приняты меры к восстановлению прав граждан на благоприятную окружающую среду.



