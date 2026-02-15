|
В администрации Тамбовского округа назначен новый управляющий делами
Вчера, 17:05
Комментариев: 0
Версия для печати
Исполняющий обязанности главы Тамбовского муниципального округа Александр Орионов назначил Татьяну Загузову управляющей делами администрации. Об этом «ПроТамбову» сообщила сама Татьяна Загузова.
Согласно информации, размещённой на официальном сайте администрации, управляющий делами курирует организационную работу, информационную политику и связи с общественностью, информационные технологии и молодёжную политику. В числе полномочий — контроль исполнения документов и поручений главы округа, работа с обращениями граждан, взаимодействие с Центром управления регионом, а также координация профильных подразделений, включая организационный отдел, блок информационной политики, IT-направление и сферу молодёжной политики.
Татьяна Загузова ранее была депутатом Тамбовской городской Думы. В разные годы она работала в системе здравоохранения, в том числе возглавляла психологическую службу Тамбовской областной детской клинической больницы. Также она участвовала в общественных и гуманитарных проектах, включая взаимодействие с Новоайдарским округом ЛНР и проект «ЛНР – территория дружбы». До назначения в администрацию работала в АО «Корпорация развития Тамбовской области», курируя блок по связям с общественностью. Является членом президиума регионального политсовета партии «Единая Россия».
Напомним, в конце января пост исполняющего обязанности главы Тамбовского муниципального округа занял Александр Орионов.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.