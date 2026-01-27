|
В Тамбовском округе сменится глава: Константин Пудовкин уходит в отставку
Сегодня, 15:03
Комментариев: 0
Версия для печати
Глава Тамбовского муниципального округа Константин Пудовкин подал заявление об увольнении по собственному желанию. Его отставку планируют официально рассмотреть 30 января на заседании Совета депутатов округа.
Пудовкин руководил территорией с 2023 года. Сначала он возглавил Тамбовский район, а после муниципальной реформы был избран главой Тамбовского муниципального округа, получив поддержку всех депутатов. За время работы он курировал вопросы развития территории, муниципального хозяйства и взаимодействия с жителями.
До перехода в органы местного самоуправления Константин Пудовкин служил в органах внутренних дел более четверти века. Он прошёл путь от оперативной работы до руководящих должностей в полиции Тамбова, а затем занял пост первого заместителя главы Тамбовского района.
Новым главой Тамбовского округа станет Александр Орионов. Его кандидатуру предложил глава Тамбовской области Евгений Первышов, отметив управленческий и общественный опыт будущего руководителя муниципалитета.
Александр Орионов родился в Тамбове, имеет высшее юридическое и финансово-экономическое образование. С 2021 года он является депутатом Тамбовской областной Думы, занимает должность первого заместителя председателя регионального парламента и входит в руководство регионального отделения партии «Единая Россия».
Отдельной страницей его биографии стала работа в 2022–2024 годах по восстановлению инфраструктуры в Новоайдарском районе Луганской Народной Республики, где он координировал гуманитарную миссию.
Ожидается, что решение о смене руководства округа будет принято в ближайшие дни.
фото: ТГ-канал Константина Пудовкина
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.