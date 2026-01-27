Тамбов-информ - новости Тамбова и области

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна Орлова

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

» » » В Тамбовском округе сменится глава: Константин Пудовкин уходит в отставку

В Тамбовском округе сменится глава: Константин Пудовкин уходит в отставку

Сегодня, 15:03
В Тамбовском округе сменится глава: Константин Пудовкин уходит в отставкуГлава Тамбовского муниципального округа Константин Пудовкин подал заявление об увольнении по собственному желанию. Его отставку планируют официально рассмотреть 30 января на заседании Совета депутатов округа.

Пудовкин руководил территорией с 2023 года. Сначала он возглавил Тамбовский район, а после муниципальной реформы был избран главой Тамбовского муниципального округа, получив поддержку всех депутатов. За время работы он курировал вопросы развития территории, муниципального хозяйства и взаимодействия с жителями.

До перехода в органы местного самоуправления Константин Пудовкин служил в органах внутренних дел более четверти века. Он прошёл путь от оперативной работы до руководящих должностей в полиции Тамбова, а затем занял пост первого заместителя главы Тамбовского района.

Новым главой Тамбовского округа станет Александр Орионов. Его кандидатуру предложил глава Тамбовской области Евгений Первышов, отметив управленческий и общественный опыт будущего руководителя муниципалитета.

Александр Орионов родился в Тамбове, имеет высшее юридическое и финансово-экономическое образование. С 2021 года он является депутатом Тамбовской областной Думы, занимает должность первого заместителя председателя регионального парламента и входит в руководство регионального отделения партии «Единая Россия».

Отдельной страницей его биографии стала работа в 2022–2024 годах по восстановлению инфраструктуры в Новоайдарском районе Луганской Народной Республики, где он координировал гуманитарную миссию.

Ожидается, что решение о смене руководства округа будет принято в ближайшие дни.

фото: ТГ-канал Константина Пудовкина
«РКС-Тамбов» возглавил новый директор из Архангельска

Сегодня, 17:05
0
В Тамбове назначен новый директор компании «РКС-Тамбов». Руководить предприятием будет 35-летний Сергей Истомин — уроженец Архангельска. О назначении сообщил глава администрации города Максим Косенков. По словам мэра, у нового директора есть опыт управления коммунальным предприятием, что должно

Бывший министр здравоохранения Тамбовской области объяснила неявку в суд командировкой в зону СВО

Сегодня, 12:05
0
В Ленинском районном суде Тамбова стало известно, почему бывший министр здравоохранения региона Екатерина Юнькова не появляется на заседаниях по своему уголовному делу. Подробности с процесса сообщает деловое издание «Вердикт». Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий. Очередное

Тамбовская область собрала 131 млрд рублей налогов за январь–ноябрь 2025 года

Сегодня, 09:15
0
За 11 месяцев 2025 года в бюджетную систему России из Тамбовской области поступило 131 млрд рублей налогов и сборов. По данным регионального управления ФНС, это на 22% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Больше всего средств было направлено в консолидированный бюджет области — 57,1 млрд

В Тамбове «узаконили» десятки улиц и проездов, которыми горожане пользовались годами

Вчера, 16:04
0
В Тамбове узаконили десятки улиц и проездов, которыми горожане пользовались годами, но которые официально не считались дорогами местного значения. Обновлённый реестр автомобильных дорог утвердили депутаты Тамбовской городской Думы. Речь идёт об улицах, переулках и внутриквартальных проездах,

С 1 февраля отделение СФР по Тамбовской области проиндексирует социальные и страховые выплаты

Вчера, 15:03
0
С 1 февраля Отделение Социального фонда России по Тамбовской области проиндексирует на 5,6% выплаты, которые получают сотни тысяч тамбовчан. Размер повышения определен постановлением Правительства РФ на основе данных Росстата об уровне инфляции прошлого года. «Прежде всего, февральское повышение

В Тамбове предъявлены обвинения по делу об убийстве милицейского полковника 25-летней давности

Вчера, 13:01
0
В Тамбовской области предъявлено обвинение двум жителям Самарской области по делу об убийстве бывшего начальника Тамбовского районного отдела милиции Валерия Джураева, совершённом в апреле 2000 года. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По решению Ленинского районного

В ООО «Ланта» сменился генеральный директор

Вчера, 11:25
0
В ООО «Ланта» назначен новый генеральный директор. Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 27 января, руководителем компании стал Дмитрий Викторов. Прежний гендиректор Александр Васильев утратил право действовать от имени общества без доверенности. Кадровое решение принято после перехода компании под

Мичуринский «Милорем» восстановит советский паровоз 1955 года для туристического ретропоезда

27 января 2026
0
Мичуринский завод «Милорем» получил новое нестандартное задание от ОАО «Российские железные дороги». Предприятию предстоит восстановить советский паровоз серии ЭР-791-90, выпущенный в 1955 году. Более двух десятилетий машина находится вне эксплуатации: паровоз был выведен из работы в 2002 году и

В Тамбовской области в 2026 году капитально отремонтируют пять детских садов

27 января 2026
0
В Тамбовской области в 2026 году планируют провести капитальный ремонт сразу в пяти дошкольных образовательных учреждениях. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Демография», федерального проекта «Содействие занятости», сообщили в региональном управлении образования и науки.

Благоустройство в Крутых Выселках обернулось уголовным делом о хищении средств

27 января 2026
0
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, направленных на благоустройство деревни Крутые Выселки Тамбовского муниципального округа. Проверка была инициирована прокуратурой в рамках надзора за реализацией национального проекта «Жильё и городская среда». По

В Тамбове новогодние ёлки перерабатывают в щепу для животных и птиц

27 января 2026
0
В Тамбове стартовала утилизация новогодних елей, собранных с контейнерных площадок в рамках экологической акции регионального оператора АО «ТСК». Как сообщили в Тамбовском филиале компании, в этом году горожане начали расставаться с праздничными деревьями позже обычного: основной поток пришёлся на

Конкурс на ремонт школы № 31 в Тамбове приостановили из-за спора о допуске подрядчика

26 января 2026
0
В Тамбове временно приостановили конкурс на капитальный ремонт школы № 31, расположенной на улице Рылеева. Причиной стала жалоба одного из участников торгов — липецкой компании «Сервис строй-48», которая считает своё отстранение от конкурса необоснованным. По данным системы госзакупок, подрядчик

Арбитраж в Тамбове разбирается в многомиллиардном споре вокруг трассы Р-22 «Каспий»

26 января 2026
0
В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается разбирательство по иску АО «Донаэродорстрой» к ФКУ Упрдор Москва−Волгоград. Подрядчик требует от федерального дорожного ведомства 22 млрд рублей. Речь идёт о контракте на строительство участка автодороги Р-22 «Каспий» в обход Волгограда.

Липецкое ООО «СУ-1», работавшую в Тамбовской области, пытаются обанкротить из-за долгов на 130 млн рублей

26 января 2026
0
Арбитражный суд Липецкой области начал рассматривать дело о банкротстве ООО «СУ 1» по заявлению регионального управления Федеральной налоговой службы. Общий объём налоговой задолженности компании достиг 130 млн рублей, значительная часть которой приходится на пени и штрафы. Фирма действует с 2018

Департамент лесного хозяйства Тамбовской области возглавил Валерий Ходаев

26 января 2026
0
Глава Тамбовской области Евгений Первышов назначил Валерия Ходаева исполняющим обязанности директора департамента лесного хозяйства региона. До этого он руководил ОГАУ «Тамбовский лесхоз» и более четверти века работает в системе лесного хозяйства. Валерий Ходаев имеет профильное образование и

В Самаре задержан возможный фигурант убийства полковника милиции Валерия Джураева

25 января 2026
0
В Самаре задержан почётный президент Федерации бокса Самарской области Андрей Королёв. По версии следствия, он может быть причастен к убийству бывшего начальника Тамбовского райотдела милиции и экс-главы областного УБОПа Валерия Джураева, совершённому почти 25 лет назад. Информацию об этом

Налоговая инициировала банкротство десяти компаний Тамбовской области на сумму более 190 млн рублей

25 января 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области получил десять заявлений о признании несостоятельными юридических лиц по искам УФНС по Тамбовской области. Девять заявлений были поданы 16 января, еще одно — 20 января. Все иски связаны с задолженностью по обязательным платежам. Крупнейшим должником заявлено ООО

Тамбовскую область с рабочим визитом посетил Марат Хуснуллин

24 января 2026
0
Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин побывал в Тамбовской области с рабочей поездкой. В ходе визита он провёл встречу с главой региона Евгением Первышовым, на которой стороны обсудили приоритетные направления развития области. По итогам встречи было отмечено, что в регионе

Водителю, совершившему смертельный наезд на ребёнка у «Водоканала», предъявлено обвинение

24 января 2026
0
Следственные органы предъявили обвинение 52-летнему водителю, причастному к дорожно-транспортному происшествию на улице Тулиновской в Тамбове, в результате которого погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Тамбовской области. Уголовное дело расследуется по ч. 3

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

23 января 2026
0
Жители посёлка Трегуляй оказались в сложной ситуации после закрытия единственного продуктового магазина. Об этом они рассказали редакции делового издания «Вердикт». По словам местных, теперь в посёлке невозможно купить продукты первой необходимости, а поездка за покупками в Тамбов сопряжена с
