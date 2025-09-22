|
Евгений Первышов утвердил состав команды заместителей правительства области
Вчера, 17:17
Вступивший в должного главы Тамбовской области Евгений Первышов подписал распоряжение о назначении своих заместителей. Как сообщили в пресс-службе облправительства, все чиновники, ранее исполнявшие обязанности в статусе «врио», сохранили свои посты и получили полномочия в полном объёме.
Распределение обязанностей остаётся прежним:
Алексей Бибичев курирует внутреннюю и молодёжную политику, а также часть полномочий регионального Минюста;
Евгений Зименко отвечает за ТЭК, ЖКХ, экологию и строительный контроль;
Наталия Макаревич — за промышленность и трудовую политику;
Владислав Ставицкий продолжает курировать градостроительство, транспорт и дорожное хозяйство;
Николай Федосеенков ведёт экономический блок, имущественные отношения и туризм;
Галина Шеманаева — за социальный блок: здравоохранение, образование и социальную защиту.
Пост вице-губернатора — министра сельского хозяйства сохранила Алена Сытова, а руководителем аппарата правительства утверждён Валерий Карасев.
На время согласования с федеральным центром статус «врио» сохраняется за Любовью Третьяковой, которая также возглавляет областное министерство финансов.
