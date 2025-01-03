График личных приёмов граждан в правительстве Тамбовской области на 2025 год Комментариев: 0



Личный приём других руководителей областного правительства также расписан на весь год.



Евгений Зименко, врио заместителя главы по строительству, транспорту и ЖКХ, будет принимать граждан каждую четвёртую среду месяца (например, 22 января, 26 февраля).

Алексей Бибичев, врио заместителя главы по взаимодействию с муниципалитетами и молодёжной политике, — каждую вторую среду месяца.

Оксана Леонгард, курирующая экономику, будет вести приёмы в первую среду каждого месяца.

Наталья Макаревич, отвечающая за предпринимательство и промышленность, — в третий четверг месяца.

Алена Сытова, врио министра сельского хозяйства, — во второй четверг.

Любовь Третьякова, курирующая финансы, — во второй вторник.

Галина Шеманаева, врио заместителя по социальной сфере, — во вторую пятницу.

Время всех перечисленных приёмов — с 10:00 до 12:00.



Отдельные графики также установлены для:



Инны Левченко, министра жилищного и строительного надзора (первый четверг месяца, с 14:00 до 16:00);

Александра Турецких, директора правового департамента (второй вторник месяца, с 14:00 до 16:00).

Об изменениях в графике приёмов информация публикуется на официальном сайте правительства Тамбовской области. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов утвердил график личных приёмов граждан на 2025 год. Распоряжение было подписано 26 декабря. Приёмы самого Евгения Первышова будут проходить по отдельному графику. В декабре он встречался с жителями региона 10 и 17 числа, о чём сообщил в своём телеграм-канале.Личный приём других руководителей областного правительства также расписан на весь год.Евгений Зименко, врио заместителя главы по строительству, транспорту и ЖКХ, будет принимать граждан каждую четвёртую среду месяца (например, 22 января, 26 февраля).Алексей Бибичев, врио заместителя главы по взаимодействию с муниципалитетами и молодёжной политике, — каждую вторую среду месяца.Оксана Леонгард, курирующая экономику, будет вести приёмы в первую среду каждого месяца.Наталья Макаревич, отвечающая за предпринимательство и промышленность, — в третий четверг месяца.Алена Сытова, врио министра сельского хозяйства, — во второй четверг.Любовь Третьякова, курирующая финансы, — во второй вторник.Галина Шеманаева, врио заместителя по социальной сфере, — во вторую пятницу.Время всех перечисленных приёмов — с 10:00 до 12:00.Отдельные графики также установлены для:Инны Левченко, министра жилищного и строительного надзора (первый четверг месяца, с 14:00 до 16:00);Александра Турецких, директора правового департамента (второй вторник месяца, с 14:00 до 16:00).Об изменениях в графике приёмов информация публикуется на официальном сайте правительства Тамбовской области.



