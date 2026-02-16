Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
В Мичуринске почтили память воинов-афганцев в честь 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

В Мичуринске школьники встретились с участником СВО в преддверии Дня Тамбовских героев

В Мичуринске прошёл урок мужества с участием кавалера ордена Мужества

В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна Орлова

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

» » » В Тамбовском округе вандалы повредили водосброс пруда Криуша

В Тамбовском округе вандалы повредили водосброс пруда Криуша

Сегодня, 20:08
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовском округе зафиксирован акт вандализма на водосбросном сооружении пруда Криуша, расположенного недалеко от села Козьмодемьяновка. Повреждение обнаружили специалисты «Тамбовского водного хозяйства» во время планового предпаводкового обследования гидротехнических сооружений.

Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов, неизвестные срезали часть ходового винта запорной арматуры, регулирующей уровень воды в водоёме. В результате вмешательства нарушена работоспособность сооружения.

До завершения ремонта водосброс будет эксплуатироваться в аварийном режиме. По словам министра, оперативно добраться до гидроузла удалось благодаря помощи сельхозпредприятия «Александровское», которое предоставило технику — из-за обильных снегопадов подъезд к объекту был затруднён.

По факту порчи имущества подготовлено обращение в правоохранительные органы.
В Тамбовской области в 2026 году капитально отремонтируют 134 дома

Сегодня, 16:04
0
В Тамбовской области в 2026 году планируется провести капитальный ремонт 134 многоквартирных домов. Как сообщил в своём телеграм-канале заместитель главы региона Евгений Зименко, программа будет расширена на 11,6% по сравнению с прошлым годом и охватит МКД в 17 муниципалитетах. В общей сложности

Росприроднадзор требует с «РКС-Тамбов» более 409 млн руб. за ущерб реке Цна

Сегодня, 13:01
0
Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к ООО «РКС-Тамбов» о возмещении вреда, причинённого водному объекту. Сумма требований превышает 409 млн руб. Иск поступил в суд 10 февраля, однако пока оставлен без движения.

В Мичуринске почтили память воинов-афганцев в честь 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

Сегодня, 12:00
0
В Мичуринске прошли торжественные мероприятия, посвящённые 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Памятную дату отметили по инициативе местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций».

Тамбовская область вышла на второе место в России по производству муки

Вчера, 19:07
0
Тамбовская область по итогам 2025 года заняла второе место в стране и первое в Центральном федеральном округе по объёмам производства муки. Об этом свидетельствуют данные Росстата. По информации регионального министерства сельского хозяйства, в прошлом году в области произведено более 666 тыс.

Бастрыкин потребовал доклад по делу о протекающей крыше в селе Донское

Вчера, 18:06
0
История с проблемным домом на улице Молодёжной в селе Донском дошла до федерального уровня. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома. Как сообщили в СУ СК России по Тамбовской области, в СМИ и

В Тамбовском областном суде проводили в почётную отставку двух судей

Вчера, 17:05
0
В Тамбовском областном суде состоялись торжественные проводы в почётную отставку заместителя председателя суда Наталии Босси и судьи Александра Горелика. Их полномочия прекращаются 19 февраля 2026 года на основании личных заявлений об отставке в соответствии с законом РФ «О статусе судей в

Власти Тамбовской области заявили, что усилили контроль за уборкой льда и снега

Вчера, 13:01
0
Резкое похолодание после кратковременной оттепели превратило дороги и тротуары Тамбовской области в каток. Ситуацию обсудили на оперативном совещании в правительстве региона, где прозвучали конкретные поручения по обеспечению безопасности жителей. Как сообщил исполняющий обязанности министра

В Котовске замглавврача отправили под домашний арест после гибели рабочего

16 февраля 2026
0
В Тамбовской области суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю главного врача клинической больницы города Котовска. Она подозревается в халатности, повлёкшей гибель человека. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Тамбовской области. Уголовное дело возбуждено

В администрации Тамбовского округа назначен новый управляющий делами

16 февраля 2026
0
Исполняющий обязанности главы Тамбовского муниципального округа Александр Орионов назначил Татьяну Загузову управляющей делами администрации. Об этом «ПроТамбову» сообщила сама Татьяна Загузова. Согласно информации, размещённой на официальном сайте администрации, управляющий делами курирует

В Мичуринске школьники встретились с участником СВО в преддверии Дня Тамбовских героев

16 февраля 2026
0
В преддверии Дня Тамбовских героев в школе № 1 г. Мичуринска прошла встреча одиннадцатиклассников с участником специальной военной операции, членом Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных

В Тамбове планируют создать государственную управляющую компанию

16 февраля 2026
0
В Тамбове может появиться государственная управляющая компания, которая будет заниматься содержанием многоквартирного жилого фонда. Об этом, как сообщает деловое издание «Вердикт», заявил глава Тамбовской области Евгений Первышов на оперативном совещании в Правительстве региона. По словам

В Моршанске фирму оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятку чиновнику

15 февраля 2026
0
Прокуратура города Моршанска завершила проверку соблюдения антикоррупционного законодательства, по итогам которой вскрыт факт передачи взятки должностному лицу местной администрации. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, установлено, что руководитель одной из коммерческих

В Тамбове почтили память воинов-афганцев

15 февраля 2026
0
В воскресенье, 15 февраля, в Тамбове у мемориального комплекса воинам-землякам, погибшим в Афганистане в 1979−1989 годах, прошёл митинг-концерт, приуроченный ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 37-й годовщине вывода советских войск из Республики

Под Тамбовом расчистят Цну перед паводком: плавучий остров растянулся на полкилометра

14 февраля 2026
0
В окрестностях посёлка Тихий Угол Тамбовского округа 13 февраля прошло выездное совещание по подготовке к весеннему паводку. Поводом стала непростая ситуация на реке Цна — её русло оказалось почти перекрыто крупным плавучим островом из камыша и растительности. В обсуждении приняли участие

В Котовске обрушился козырёк хирургического отделения больницы: погиб мужчина

14 февраля 2026
0
В субботу, 14 февраля, в Котовске произошло обрушение входного козырька хирургического отделения городской больницы. По предварительным данным, причиной происшествия стало большое скопление снега и наледи на кровле. В результате обрушения погиб 71-летний мужчина. Как установлено, он работал в

С омской компании взыскали более 13 млн рублей за срыв строительства медцентра в Первомайском округе

13 февраля 2026
0
Арбитражный суд подтвердил законность взыскания с омской компании ООО «Сибгарант» более 13 млн рублей за срыв строительства Центра врача общей практики в селе Иловай-Дмитриевское Первомайского округа. Контракт на 28 млн рублей был заключён летом 2023 года. Подрядчик должен был завершить работы к

Прокуратура добилась взыскания с тамбовского застройщика 870 тыс. рублей за срыв отопления

13 февраля 2026
0
Прокуратура Октябрьского района Тамбова через суд привлекла застройщика к ответственности за ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств при строительстве многоквартирного дома. Как установлено в ходе проверки, жилой дом по адресу проезд Запрудный, 10 был оборудован модульными котельными

В Мичуринске прошёл урок мужества с участием кавалера ордена Мужества

13 февраля 2026
0
Члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» при научной поддержке Академии военных наук Тамбовской области продолжают активно вести военно — патриотическую работу с молодёжью.

В Мичуринске вновь объявлен конкурс на строительство путепровода через железную дорогу за 1,99 млрд рублей

13 февраля 2026
0
ТОГКУ «Тамбовавтодор» объявило открытый конкурс на строительство путепровода через железнодорожные пути в Мичуринске. Новый объект должен соединить центральную часть города с микрорайоном Кочетовка и агротехнопарком «Мичуринский». Начальная цена контракта составляет 1,99 млрд рублей. Финансирование

В Тамбовской гордуме рассмотрят вопрос о лишении Геннадия Берстенёва звания почётного гражданина

12 февраля 2026
0
В Тамбовской городской Думе рассмотрят обращение о лишении Геннадия Берстенёва звания «Почётный гражданин города Тамбова». Как сообщили деловому изданию «Вердикт» в представительном органе, документ официально поступил и находится в работе. — Вопрос о лишении Г.И. Берстенёва звания «Почётный
