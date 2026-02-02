|
Плотину на Цне в Пригородном лесу Тамбова отремонтировали за 300 млн рублей и подготовили к паводку
Вчера, 15:03
Комментариев: 0
Версия для печати
Капитальный ремонт плотины на реке Цна в тамбовском Пригородном лесу завершён. На восстановление гидротехнического сооружения из бюджетов разных уровней было направлено около 300 млн рублей. Об этом на еженедельной планёрке в правительстве области сообщил министр экологии и природных ресурсов региона Дмитрий Сомов.
По его словам, в середине декабря прошлого года плотину вывели на рабочий режим и провели все необходимые испытания. Специалисты проверили работу затворов и убедились в надёжности конструкции. В конце декабря, когда уровень воды традиционно снижается, часть элементов разобрали для планового обслуживания. Сейчас сооружение полностью работоспособно и готово к весеннему паводку.
История ремонта плотины оказалась непростой. Сначала работы должен был выполнять тамбовский подрядчик — компания «Стинэк», но контракт с ней расторгли спустя несколько месяцев. Затем объект перешёл к самарской фирме «Самара–Стройком». По оценкам специалистов, большая часть работ уже была выполнена, однако и этот подрядчик отказался от контракта, сославшись на прекращение финансирования.
В итоге завершать ремонт пришлось силами федерального учреждения «Центррегионводхоз». При этом финансовый спор между заказчиком и одним из подрядчиков до сих пор рассматривается в суде.
Власти подчёркивают, что главное — безопасность: плотина на Цне теперь полностью готова к эксплуатации и должна обеспечить стабильную работу водного объекта в период весеннего половодья.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.