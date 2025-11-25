Спор вокруг ремонта плотины в Пригородном лесу: претензии выросли до 120 млн рублей Комментариев: 0



Как напоминает «Вердикт», «Самара-Стройком» работал на объекте с августа 2023 года по май 2024-го и заявил о выполнении работ на сумму 181,7 млн рублей. Оплачено из них было 116,6 млн, после чего, по версии подрядчика, финансирование со стороны заказчика полностью прекратилось. Весной работы остановились, а в августе подрядчик расторг контракт в одностороннем порядке, назвав его фактически «кабальным».



Ключевой элемент спора — стоимость и характеристики шпунтовых свай, применявшихся при укреплении плотины. Изначально проект предусматривал импортный шпунт AZ-50, однако, как утверждает подрядчик, после ухода поставщиков с рынка использовать его стало невозможно. Взамен предприятие предложило усиленный российский шпунт Д5-УМ-С, созданный на базе Л5, что, по словам подрядчика, было согласовано проектировщиками.



Однако после внесения изменений в проект заказчик потребовал пересчитать стоимость всех работ — даже уже выполненных и оплаченных — исходя из цены 47 тысяч рублей за тонну, тогда как фактическая себестоимость усиленного шпунта, по данным истца, превышала 200 тысяч рублей. Это и стало причиной расторжения контракта.



Предметом спора также стали фермы Пуаре: подрядчик утверждает, что заказчик «Цнинской шлюзованной системы» отказался выкупать изготовленные конструкции по контрактной цене (1,8 млн рублей), одновременно приобретая аналогичные фермы на госзакупках примерно по 5,6 млн рублей.



Заказчик, в свою очередь, заявил в суде, что представленные сторонами документы дают противоречивые данные по характеристикам и стоимости различных типов шпунтов. Более того, ответчик заявил, что даже подрядная экспертиза, которую он считает ангажированной, не дала чёткого ответа, в какой момент «Д5 становится Л5» и при каких условиях его можно признать аналогом AZ-50. Кроме того, часть работ, по словам ответчика, не была принята из-за недостатков в документации и неподтверждённых объёмов.



Тем не менее представители «Цнинской шлюзованной системы» не исключили возможности заключения мирового соглашения — после проведения дополнительного анализа и составления сопоставительной таблицы расходов.



Следующее заседание назначено на 15 декабря.



Отдельно отметим: по заявлению бывшего сотрудника ФГБВУ «Центррегионводхоз» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие утверждает, что подрядчик предоставил акты с недостоверными сведениями о материалах, а представители заказчика, осознавая это, подписали документы, что привело к ущербу более чем в 40 млн рублей.



Фото «Вердикта». Деловое издание «Вердикт» сообщает о новом витке судебного спора между подрядчиком капитального ремонта плотины в Пригородном лесу — ООО «Самара-Стройком» — и заказчиком работ, ФГБВУ «Центррегионводхоз» (филиал «Цнинская шлюзованная система»). Конфликт тянется уже более года, а сумма требований подрядчика выросла почти вдвое — с 65 млн до 120 млн рублей.Как напоминает «Вердикт», «Самара-Стройком» работал на объекте с августа 2023 года по май 2024-го и заявил о выполнении работ на сумму 181,7 млн рублей. Оплачено из них было 116,6 млн, после чего, по версии подрядчика, финансирование со стороны заказчика полностью прекратилось. Весной работы остановились, а в августе подрядчик расторг контракт в одностороннем порядке, назвав его фактически «кабальным».Ключевой элемент спора — стоимость и характеристики шпунтовых свай, применявшихся при укреплении плотины. Изначально проект предусматривал импортный шпунт AZ-50, однако, как утверждает подрядчик, после ухода поставщиков с рынка использовать его стало невозможно. Взамен предприятие предложило усиленный российский шпунт Д5-УМ-С, созданный на базе Л5, что, по словам подрядчика, было согласовано проектировщиками.Однако после внесения изменений в проект заказчик потребовал пересчитать стоимость всех работ — даже уже выполненных и оплаченных — исходя из цены 47 тысяч рублей за тонну, тогда как фактическая себестоимость усиленного шпунта, по данным истца, превышала 200 тысяч рублей. Это и стало причиной расторжения контракта.Предметом спора также стали фермы Пуаре: подрядчик утверждает, что заказчик «Цнинской шлюзованной системы» отказался выкупать изготовленные конструкции по контрактной цене (1,8 млн рублей), одновременно приобретая аналогичные фермы на госзакупках примерно по 5,6 млн рублей.Заказчик, в свою очередь, заявил в суде, что представленные сторонами документы дают противоречивые данные по характеристикам и стоимости различных типов шпунтов. Более того, ответчик заявил, что даже подрядная экспертиза, которую он считает ангажированной, не дала чёткого ответа, в какой момент «Д5 становится Л5» и при каких условиях его можно признать аналогом AZ-50. Кроме того, часть работ, по словам ответчика, не была принята из-за недостатков в документации и неподтверждённых объёмов.Тем не менее представители «Цнинской шлюзованной системы» не исключили возможности заключения мирового соглашения — после проведения дополнительного анализа и составления сопоставительной таблицы расходов.Следующее заседание назначено на 15 декабря.Отдельно отметим: по заявлению бывшего сотрудника ФГБВУ «Центррегионводхоз» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие утверждает, что подрядчик предоставил акты с недостоверными сведениями о материалах, а представители заказчика, осознавая это, подписали документы, что привело к ущербу более чем в 40 млн рублей.Фото «Вердикта».



