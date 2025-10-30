Плотина на Цне: ремонт сорван, подрядчики в судах, а река без безопасного гидросооружения Комментариев: 0



В Тамбове снова повис очередной строительный проект. Капремонт моста-плотины в районе Пригородного леса, начатый ещё в 2022 году, остановлен, контракты расторгнуты, подрядчики судятся с заказчиком, а на объекте не ведётся никаких работ.

Изначально на замену щитов и укрепление плотины планировали потратить 300 млн руб. Первым подрядчиком стало ООО «Стинэк», но компания к ремонту так и не приступила. После расторжения договора объект передали самарскому подрядчику — ООО «Самара–Стройком». По словам бывшего директора филиала «Цнинская шлюзованная система» Надежды Петровой, организация выполнила 85% объёма, но столкнулась с блокировкой платежей.

По мнению Петровой, работы фактически велись за счёт подрядчика. В феврале 2024-го стройку просто «заморозили», требуя бесконечных корректировок проекта, хотя он давно прошёл экспертизу.

После этого последовали взаимные претензии и двойное расторжение контракта. «Самара–Стройком» подала иск к заказчику на 120 млн руб. за выполненные, но неоплаченные работы. А ФГБВУ «Центррегионводхоз» обвинило подрядчика в нарушении проектной документации и инициировало экспертизу, которая выявила завышение стоимости почти на 47 млн руб.

Следом началось уголовное преследование — возбуждено дело о мошенничестве. Между тем гидроузел остаётся без ремонта. По данным «Вердикта», в распоряжении ведомства осталось около 20 млн руб., которых хватит лишь на закупку части конструкций.

Цна остаётся без безопасного гидросооружения, и это главный риск, а не бухгалтерские споры, отмечает Петрова.




