В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

» » » В Тамбовском округе турбаза может лишиться права пользования Экстальским прудом

Сегодня, 14:02
В Тамбовском муниципальном округе под угрозой оказалось дальнейшее функционирование турбазы «Экстальский рыбак». Региональное министерство экологии и природных ресурсов обратилось в арбитражный суд с иском о прекращении права пользования Экстальским прудом, которым в настоящее время распоряжается владелец турбазы — индивидуальный предприниматель Денис Ряшенцев.

Как следует из материалов дела, министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области настаивает на аннулировании разрешения на использование водного объекта для разведения прудовой аквакультуры и рыболовства. Основанием для иска стали нарушения водного законодательства, которые, по данным ведомства, фиксировались в течение последних лет. Срок действия действующего права пользования прудом установлен до 5 декабря 2027 года, однако министерство добивается его досрочного прекращения. Предварительное судебное заседание назначено на 20 января.

Экстальский пруд является ключевым ресурсом для работы турбазы, и в случае удовлетворения иска предприниматель может фактически лишиться источника дохода.

Кроме того, как ранее сообщало агентство ТОП68, вокруг использования водоёма возник социальный конфликт. По информации СМИ, представители турбазы препятствовали доступу местных жителей и отдыхающих к береговой линии и купанию в пруду, заявляя, что водоём и прилегающая территория якобы находятся в частной собственности. Эти утверждения вызвали возмущение жителей, поскольку водные объекты общего пользования и их прибрежные зоны не могут быть полностью закрыты для граждан.

Теперь правовую оценку как соблюдению водного законодательства, так и законности пользования Экстальским прудом предстоит дать арбитражному суду.
Резонансное ДТП у «Водоканала» в Тамбове: дело передали в Следственный комитет

Сегодня, 17:05
Уголовное дело о гибели 8-летнего мальчика, сбитого автомобилем рядом со зданием «Водоканала» в Тамбове, передано в следственный отдел по Октябрьскому району СУ СК России по Тамбовской области. Об этом сообщило деловое издание «Вердикт», отметив, что решение принято на фоне широкого общественного

Работавший в Тамбове подрядчик «СУ 1» может быть признан банкротом

Сегодня, 16:04
Компания ООО «СУ 1», хорошо известная в Тамбовской области скандальными муниципальными контрактами, оказалась под угрозой банкротства. Липецкое управление ФНС направило заявление о признании подрядчика несостоятельным в Арбитражный суд Липецкой области. Размер задолженности перед налоговой службой

Тамбовский спиртзавод «Амбер Талвис» переоформил лицензию после смены собственника

Сегодня, 11:45
АО «Амбер Талвис», одно из ключевых предприятий алкогольного рынка Тамбовской области, переоформило лицензию на производство и оборот спирта. Как следует из данных Федресурса, компании выдано новое разрешение на производство, хранение и поставку этилового спирта-ректификата из пищевого сырья.

Регоператор ТКО напомнил тамбовчанам о правилах вывоза мусора в новогодние праздники

Вчера, 15:39
В канун новогодних и рождественских праздников региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — «Тамбовская сетевая компания» — обратилась к жителям Тамбовской области с напоминанием о правилах обращения с мусором. В компании отмечают, что в праздничный период объёмы отходов

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

Вчера, 13:31
В Мичуринске отметили 46-ю годовщину ввода советских войск в Афганистан. Эта дата остаётся памятной для воинов-интернационалистов, ветеранов локальных конфликтов и всех, кто чтит подвиг земляков и неравнодушен к истории страны.

Расследование дела Максима Егорова о получении взяток завершено

Вчера, 12:45
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова. По данным ведомства, ему вменяется получение взяток в особо крупном размере — речь идёт как минимум о 84 млн рублей. Следствие считает, что в 2022–2024 годах Максим

Отделение СФР по Тамбовской области приняло более 2 тысяч заявлений на перерасчёт пенсии от мам с пятью и более детьми

Вчера, 10:15
С 2026 года уход за всеми детьми будет учитываться при оформлении пенсии без ограничений. Новые правила распространяют свое действие не только на женщин, которые начнут выходить на пенсию с 2026 года, но и на тех, которые уже получают пенсионные выплаты. В регионе проживает 2,5 тысячи вышедших на

Реестр семейных предприятий Тамбовской области за год вырос на 82 компании

28 декабря 2025
В Тамбовской области в 2025 году продолжилось расширение реестра семейных предприятий. Итоги работы с семейным бизнесом подвели 26 декабря на заседании комиссии при министерстве промышленности и торговли региона. В ходе заседания комиссия рассмотрела 15 заявок, все хозяйствующие субъекты по итогам

Администрацию Кирсанова обязали выплатить более 5,4 млн рублей за загрязнение почв

28 декабря 2025
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск о взыскании с администрации города Кирсанова более 5,4 млн рублей за вред, причинённый почвам. О принятом решении сообщили в Управлении Росприроднадзора по Тамбовской области. Основанием для разбирательства стало обращение местных жителей. В 2022

Ежегодный ремонт сетей и федеральные деньги: в Тамбовской области меняют подход к ЖКХ

27 декабря 2025
В Тамбовской области коммунальную инфраструктуру намерены обновлять ежегодно и на постоянной основе. Соответствующее поручение дал глава региона Евгений Первышов, указав, что мероприятия по ремонту и модернизации должны быть включены в производственные программы всех ресурсоснабжающих организаций и

Дело о гибели пенсионера в Котовске: под суд пойдёт директор управляющей компании

27 декабря 2025
Прокуратурой Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора управляющей организации. Ему вменяется п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по

За «Кристаллом» в Тамбове планируют построить оздоровительный комплекс вместо жилой высотки

26 декабря 2025
В Тамбове, судя по всему, подходит к логическому завершению многолетняя история с пустующей территорией за Ледовым дворцом спорта «Кристалл». Участок, который годами оставался символом затянувшегося ожидания и предметом споров, наконец получил более-менее понятный вектор развития — и, что

Водителя, сбившему насмерть школьника у здания «Водоканала», заключили под домашний арест

26 декабря 2025
Октябрьский районный суд Тамбова избрал меру пресечения водителю автомобиля «Тойота Камри», сбившему насмерть 8-летнего мальчика у здания тамбовского «Водоканала» на улице Тулиновской. Как сообщили в суде, по итогам рассмотрения ходатайства следствия обвиняемому назначен домашний арест. Трагедия

Московская компания оспаривает включение в реестр недобросовестных поставщиков в Тамбовской области

26 декабря 2025
Московское ООО Научно-испытательный центр строительных материалов и конструкций («НИЦ СМК») обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к УФАС России по Тамбовской области, оспаривая решение антимонопольного органа о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков. Исковое

Максим Косенков назвал крайний срок завершения ремонта коллектора на Набережной

26 декабря 2025
На прошедшей пресс-конференции главы администрации Тамбова Максима Косенкова журналисты вновь подняли один из самых болезненных для города вопросов — сроки завершения ремонта канализационного коллектора на Набережной. Как сообщает деловое издание «Вердикт», вопрос о ходе работ задал главный

В Строителе завершают запуск станции очистки воды: власти обещают решить проблему «ржавых кранов»

25 декабря 2025
Власти Тамбова в конце года отчитались о ходе решения многолетней проблемы качества холодного водоснабжения в посёлке Строитель, на которую местные жители жаловались годами. По словам горожан, из кранов нередко текла вода, больше похожая по цвету на «пепси-колу», чем на питьевую. Как сообщил глава

Максим Косенков анонсировал пересмотр маршрутной сети и новую транспортную стратегию Тамбова

25 декабря 2025
Глава администрации Тамбова Максим Косенков 25 декабря провёл пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов, в том числе о развитии городского транспорта — одной из самых острых тем для жителей областного центра. По словам Максима Косенкова, в настоящее время в регионе совместно

Область требует от администрации Тамбова вернуть 15 млн рублей за благоустройство

25 декабря 2025
Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Тамбовской области обратилось в арбитражный суд с иском к администрации Тамбова о взыскании 15 млн руб. Средства были выделены муниципалитету в виде субсидии на реализацию программы формирования современной городской среды. Как следует из

В Тамбовской области прошло первое заседание Совета по демографической и семейной политике

25 декабря 2025
В Тамбовской области состоялось первое заседание Совета по демографической и семейной политике, созданного распоряжением главы региона Евгения Первышова всего неделю назад. Председателем совета назначена заместитель главы области Галина Шеманаева. Как сообщает деловое издание «Вердикт», редактор

Топ-менеджеры АПК Тамбовской области вошли в число лучших в отраслевом рейтинге «Соль земли»

24 декабря 2025
Ассоциация менеджеров при поддержке Россельхозбанка представила третий отраслевой рейтинг топ-менеджеров агропромышленного комплекса «Соль земли». Он подводит итоги работы управленцев за год и выявляет лидеров в агропромышленном комплексе.
