В Тамбовском округе турбаза может лишиться права пользования Экстальским прудом
Сегодня, 14:02
В Тамбовском муниципальном округе под угрозой оказалось дальнейшее функционирование турбазы «Экстальский рыбак». Региональное министерство экологии и природных ресурсов обратилось в арбитражный суд с иском о прекращении права пользования Экстальским прудом, которым в настоящее время распоряжается владелец турбазы — индивидуальный предприниматель Денис Ряшенцев.
Как следует из материалов дела, министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области настаивает на аннулировании разрешения на использование водного объекта для разведения прудовой аквакультуры и рыболовства. Основанием для иска стали нарушения водного законодательства, которые, по данным ведомства, фиксировались в течение последних лет. Срок действия действующего права пользования прудом установлен до 5 декабря 2027 года, однако министерство добивается его досрочного прекращения. Предварительное судебное заседание назначено на 20 января.
Экстальский пруд является ключевым ресурсом для работы турбазы, и в случае удовлетворения иска предприниматель может фактически лишиться источника дохода.
Кроме того, как ранее сообщало агентство ТОП68, вокруг использования водоёма возник социальный конфликт. По информации СМИ, представители турбазы препятствовали доступу местных жителей и отдыхающих к береговой линии и купанию в пруду, заявляя, что водоём и прилегающая территория якобы находятся в частной собственности. Эти утверждения вызвали возмущение жителей, поскольку водные объекты общего пользования и их прибрежные зоны не могут быть полностью закрыты для граждан.
Теперь правовую оценку как соблюдению водного законодательства, так и законности пользования Экстальским прудом предстоит дать арбитражному суду.
